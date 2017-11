Programele de training nu sunt necesare doar pentru familiarizarea noilor angajati cu metodele de lucru. Acestea sunt o modalitate de a forma noi competente, dar si de a imbunatati imaginea si performantele companiei. Mai mult decat atat, trainingurile pot creste eficienta angajatilor, aducand in timp un impact crescut in minimizarea pierderilor, nivelul de satisfactie al clientilor si atingerea obiectivelor companiei.

Pentru a te asigura, insa, ca trainingurile sunt cu adevarat utile si nu raman la nivelul unor cursuri obositoare pentru angajati, trebuie sa ai in vedere cateva aspecte. In primul rand, aceasta activitate ar trebui prezentata in cadrul companei ca un proces continuu de evolutie. In acest mod, va fi privita de catre angajati ca o parte integranta a slujbei lor si ca un beneficiu individual. Transmiterea informatiei Modul in care informatia este transmisa reprezinta unul dintre cele mai...