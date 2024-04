Schimbarea de carieră: 4 joburi de perspectivă

Contextul economic, schimbările din viața personală sau dorința de a încerca ceva diferit pot fi văzute drept oportunități de reconversie profesională. Atunci când decizi să-ți valorifici abilitățile într-un alt domeniu, vei întâmpina și provocări. De aceea, este esențial să alegi un domeniul în care poți crește. Astfel, iată 4 joburi de perspectivă, pe care să le ai în vedere dacă te gândești să faci o schimbare de carieră.

Consultant de vânzări

Așa numitele soft skills sunt esențiale, conform unui studiu LinkedIn din 2024, iar în top se află comunicarea și abilitățile de customer service. În plus, dacă ești o persoană orientată spre rezultate, atunci ia în considerare un job de consultant de vânzări. Este un domeniu competitiv, în care etica profesională devine esențială. Totodată, este important să construiești o relație pe termen lung cu clienții tăi.

Un astfel de loc de muncă poate să-ți ofere mai multă independență financiară, în funcție de performanța obținută. Analizează ofertele de joburi dintr-un oraş mare, unde găseşti mai multe oportunități, iar salariul este, de obicei, unul competitiv. Verifică, de exemplu, locuri de munca in vanzari in Oradea și ține cont de câteva criterii, precum nivelul de experiență, structura salariului, valoarea bonusurilor sau frecvența deplasărilor în interes de serviciu.

Specialist Resurse Umane

Îi remarci ușor pe cei care au potențial sau îți place să te implici în programele de internship pentru studenți? Atunci poate că te atrage un job în resurse umane. Vei avea ocazia să interacționezi cu persoane cu diferite tipologii și experiențe de lucru. De aceea, este important să fii deschis din punct de vedere cultural.

Totodată, îți poți testa și abilitățile de organizare a unor cursuri de formare, a teambuildingurilor și a altor activități de consolidare a echipei. Toate acestea te vor ajuta să te dezvolți și pe plan personal.

Digital Marketing Specialist

Dacă ești la curent cu tendințele din online și te simți confortabil să lucrezi în echipă, domeniul marketingului digital reprezintă un start inspirat. Într-un astfel de mediu de lucru, vei învăța să utilizezi mai multe tehnologii, iar pe termen lung, să descoperi oportunități valoroase.

Pe parcurs, este indicat să urmezi cursuri de specialitate. Dacă lucrezi cu platformele de Content Management System, îți vor fi de ajutor cunoștințele de SEO și Google Analytics. În plus, cunoștințele de UX/UI Design te vor ajuta să înțelegi mai bine comportamentul clienților tăi în mediul online.

Quality Assurance Tester

Acest job implică testarea anumitor versiuni de software, pentru diverse platforme și aplicații. QA Tester-ul analizează interacțiunea utilizatorului cu ele, prin intermediul testelor manuale și automate. Astfel, te asiguri că totul funcționează corect și că experiența clientului este una pozitivă.

Atunci când lucrezi cu o platformă de marketplace, de exemplu, vei faci mai multe simulări: plasarea și anularea unei comenzi sau adăugarea și eliminarea anumitor produse din coșul de cumpărături. Poți testa și aspecte legate de gestionarea erorilor de plată și urmărirea statusului comenzilor.

În acest domeniu există și posibilitatea de a lucra remote, un detaliu atrăgător pentru cei care preferă munca de acasă. În plus, competențele digitale sunt necesare, de aceea, este important să te specializezi și să înveți diverse limbaje de programare.

Bonus: Schimbarea departamentului

Ia în considerare posibilitatea de a te muta într-un alt departament, în cadrul companiei în care lucrezi. Discută cu managerul și cu cei de la resurse umane despre oportunitățile existente. De exemplu, dacă lucrezi în contabilitate și ești pasionat de rapoarte, poți lua în calcul o poziție de Data Analyst.

Schimbul de angajați între anumite echipe, participarea la cursuri sau chiar un program de mentorat sunt câteva dintre opțiunile pe care să le ai în vedere. Ele te pot ajuta să-ți dai seama dacă noul post este ceea ce îți dorești.

Un loc de muncă îți oferă stabilitate financiară și posibilitatea de a te dezvolta. Indiferent că vrei să-ți păstrezi jobul actual sau îți dorești o schimbare, ține cont de planurile tale pe termen lung. Construiește o fundație solidă și investește în tine. Care sunt obiectivele tale de carieră?

