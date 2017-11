Ca om de marketing, am inteles si am militat intotdeauna pentru constientizarea puterii unui brand bine creat, strategic amplasat si atent gestionat. Ca profesionist care lucreaza zilnic indeaproape cu specialistii din departamentele HR, inteleg si militez pentru faptul ca arealul de „joaca” al brandurilor este nesfarsit. De aceea, astazi, tandemul HR-Marketing si viceversa este unul dintre cele mai stranse din interiorul unei organizatii, dar si unul dintre cele mai importante, prin prisma crearii acelui tip de brand care poate schimba destinul unei companii – brandul de angajator.

In urma cu 10 ani, putini erau cei care auzisera despre brandul de angajator. Si mai putini il aplicau. In HR, lucrurile se derulau dintr-o inertie simpla, in care cererea de candidati se intalnea, intr-un fel sau altul, cu oferta pietei. Aceeasi inertie in care salariul si variatiile sale reprezentau principalul factor de retentie, iar atragerea celor mai buni oameni in companie era asociata exclusiv cu dimensiunea companiei si cu politica salariala pe care o avea. Astazi, lucrurile nu mai stau asa. Ba chiar s-au schimbat dramatic. Iar angajatorii au inceput sa faca din brandul propriu un obiectiv de business la fel de important precum vanzarile sau portofoliul. Complexitatea si importanta lui impun, de acum, si extinderea competentelor, iar fundamentarea si cresterea lui unilaterala, in gradina exclusiva a departamentului de HR, nu mai este suficienta.

Tocmai pentru ca employer branding nu mai inseamna doar atragerea si recrutarea candidatilor, ci inseamna, mai important, poate, decat primele doua, si retentia lor. Inseamna nu doar sa stii cum sa te transformi in acea organizatie pentru care oamenii vor sa lucreze, dar si cum sa comunici asta eficient si in toate locurile care conteaza. De aceea, campaniile de employer branding incep sa fie construite dupa o abordare la 360 de grade, atat in ceea ce priveste grupurile tinta, cat si canalele folosite. Iar aici, intra in scena competentele departamentului de marketing. Concepte precum branding, identitate, reputatie, pe care cei de la marketing le stapanesc atat de bine, trebuie sa se suprapuna si sa se dubleze de cele precum cultura organizationala sau satisfactia angajatului, pe care cei de la HR, de aceasta data, le stapanesc atat de bine.

Recent, eJobs, cea mai mare platforma de recrutare online din Romania, a lansat o noua divizie de business, prin care ofera servicii dedicate de employer branding angajatorilor din Romania. Obiectivul este sa-i sustinem sa isi creeze si sa isi promoveze eficient imaginea de angajator, pentru ca aceasta este, vrem sau nu sa recunoastem, realitatea momentului: brandul de angajator te ajuta sa atragi cei mai valorosi candidati de pe piata. Si tot el te ajuta, mai departe, sa ii pastrezi in companie, intr-un context in care lupta pentru talente este mai acerba decat oricand.

Pentru ca spuneam ca, astazi, conturarea unui brand puternic de angajator este un proces delicat si foarte complex, acesta nu se mai poate realiza doar la nivel intuitiv, ci trebuie bazat pe date concrete, astfel incat sa generam rezultate masurabile. Apropo de date concrete, vreau sa va prezint o informatie care nu ar trebui sa vina ca o noutate: potrivit unui sondaj recent desfasurat de eJobs, reputatia companiei si brandul de angajator sunt printre principalii factori care determina preferinta candidatilor pentru o anumita companie. Cifra care urmeaza ar trebui sa ne socheze, dar, din pacate, nu o face: doar 9% dintre companii investesc in programe prin care sa-si dezvolte si sa-si consolideze un brand atractiv si puternic de angajator. Acest procent este de neconceput in 2017, cand piata a devenit a candidatilor si, mai ales, de cand tinerii din generatia Millenials - cei mai exigenti candidati si angajati cu au avut de-a face, pana acum, angajatorii - au intrat in campul muncii.

De aceea, momentul cel mai potrivit pentru ca oamenii de la HR si cei de la marketing sa se aseze la masa tratativelor si sa deschida pompa de idei era ieri. Acest parteneriat strategic nu mai suporta nicio secunda de amanare pentru ca orice brand de angajator care nu incepe sa fie construit de azi, de acum, este un brand construit prea tarziu. Iar asta trebuie sa o inteleaga toti cei care propovaduiesc principiile adaptabilitatii, ale dezvoltarii strategice sau ale iesirii din zona de confort, ca principal atribut al evolutiei. Altfel, raman doar niste vorbe goale de continut care, in curand, vor ajunge sa nu mai convinga pe nimeni.