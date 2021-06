5 obiceiuri constructive în carieră de la cei mai de succes oameni ai Planetei

Cum își gestionează redactorul-șef al revistei Vogue, Anna Wintour, programul ei ocupat? Are obiceiuri de muncă impecabile.

Am o structură destul de consistentă pentru ziua mea pe care o urmez, consider că funcționează foarte bine pentru mine. -Anna Wintour, redactor- șef al revistei Vogue-

Rutina zilnică a Anna Wintour începe devreme, de obicei între 4 dimineața și 5:30, când începe să citească știrile de pe mapamond. După aceea, ea joacă de obicei tenis, apoi savurează o cafea de la Starbucks și ia micul-dejun. Wintour este, de asemenea, cunoscută pentru faptul că poartă ținute similare în fiecare zi pentru a reduce oboseala decizională.

După-amiezile ei sunt, în general, rezervate pentru întâlniri, mese cu designeri, planificări de evenimente sau alte apariții. Apoi, la ora 17, se duce acasă unde începe treaba pe care o are de făcut seara, pentru că și seara obișnuiește să muncească și să se ocupe de ce are de făcut pentru a doua zi.

„Este foarte important pentru mine să fac totul pe timp de noapte, astfel încât să pot ține pasul cu munca”, adaugă Wintour.

Foto: Facebook / The Metropolitan Museum of Art, New York