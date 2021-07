De ce trebuie să lucrezi mai puțin, dar mai eficient. 7 sfaturi pentru a fi mai eficient la locul de muncă

Fie că vorbim de muncă sau de viața noastră privată, avem de cele mai multe ori tendința să facem cât mai multe, într-un timp cât mai scurt. Însă nu ar trebui să funcționeze mereu așa. Ideal ar fi să facem exact ce trebuie, în timpul pe care îl avem la dispoziție, nu să încercăm să mutăm munții din loc, în doar câteva ore.

Îți prezentăm câteva sfaturi utile care te vor ajuta să muncești eficient, nu neapărat mai mult. Acel mai mult vine din concentare și din reducerea lucrurilor care te distrag.

1. Deleagă din activități

Arta delegării este o abilitate esențială pe care va trebui să înveți să o stăpânești. Va fi mai dificil dacă știi că ești genul de persoană care vrea mereu să dețină controlul, dacă ești perfecționist sau dacă faci micromanagement, dar nu imposibil. Secretul e să înțelegi că abilitatea de a delega te va face mai productiv.

Un studiu prezentat de revista forbes.com arată că managerii care deleagă din activități experimentează niveluri mai mici de oboseală, decât cei care nu o fac.

2. Concentrează-te pe sarcini cu impact mai mare

Sunt șanse mari să ai o listă lungă de sarcini pe care trebuie să le rezolvi într-o zi. Dar în loc să te concentrezi să le bifezi pe toate și să-ți golești căsuța de e-mail, cel mai bine e să te axezi pe cele care au impact mai mare pe termen lung.

Citeste si: Stresul îți mănâncă viața? Iată 6 moduri simple prin care poți...

3. Înțelege când e momentul să renunți

Deși poate părea contraintuitiv, este esențial să știi când să te oprești. E important să te oprești mai ales atunci când ești obosit, când îți e foame sau când ești excesiv de stresat. Nu vei mai productiv și vei fi tentat fără să-ți dai seama să faci greșeli.

4. Stabilește când trebuie activitățile, pe parcursul unei zile

Organizarea este totul. Însă pe lângă aceasta, e important să-ți planifici activitățile în funcție de momentele cheie ale zilei.

Daniel Pink, autorul cărții When: The Scientific Secrets of Perfect Timing arată în volumul său că toată lumea se confruntă cu trei faze de productivitate pe parcursul unei zile: vârf, jgheab și revenire. În timpul orelor înainte și în vârf (de obicei în jurul prânzului), suntem cei mai concentrați. Aceasta îl face un moment perfect pentru sarcini analitice. Dimpotrivă, când suntem în punctul cel mai de jos (jgheabul), este un moment bun pentru a ne concentra asupra sarcinilor creative.

Citește și: Țara care a testat cu brio săptămâna de lucru cu mai puține ore de muncă

Citeste si: Infectările din azilurile din Anglia au scăzut cu 62% după prima...

5. Stabilește o listă realistă de „to-do-list”

Nu începe ziua cu o lungă listă de sarcini pe care, în mod nerealist nu le vei duce la bun sfârșit. Începe cu o listă mică, de pe care să tăi ceea ce ai realizat.

O listă de sarcini mai mică este mai puțin intimidantă și mai realizabilă. Începe cu cele mai importante sarcini și limitează lista la trei până la cinci activități majore.

6. Limitează distragerile

O altă modalitate prin care poți munci eficient este să limitezi distragerile din jurul tău. Asigură-te că ascunzi telefonul mobil! Un studiu a constatat că dacă ai telefonul care bâzâie mereu pe biroul tău, chiar dacă nu îl folosești, te poate face să fii cu 20% mai puțin productiv decât dacă nu l-ai avea. De asemenea, puteți utiliza aplicații precum Rescuetime, StayFocusd sau Freedom pentru a bloca cu totul site-urile care distrag atenția.

Totodată, încearcă să menții un birou curat în timpul în care lucrezi. Te va face mai productiv și mai puțin stresat.

Citeste si: Care sunt provocările muncii de acasă

7. Lucrează în intervale de timp de 90 de minute

Unii cercetători arată că dacă lucrezi în intervale de timp de 90 de minute, urmate de o pauză de 20-30 de minute, creierul tău poate funcționa la capacitate maximă. Te va ajuta să te concentrezi mai mult, să-ți reduci din distragerea atenției, dar și să ai mai multă energie.

Sursa foto: Pexels

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: