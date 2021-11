Expert: De ce ar trebui să minți „ca naiba” și să spui doar lucruri frumoase despre șeful tău la un interviu pentru demisie

Dacă ai ajuns la capătul puterilor cu managerul tău și vrei să te alături celor care își părăsesc compania, va fi foarte important să lași în urmă o impresie bună.

Ca să lași o bună impresie va trebui să continui să mergi la muncă și să lucrezi din greu, asigurându-te că părăsirea firmei va fi una fără conflicte. Apoi, un membru al echipei de HR îți va solicita un interviu de demisie (exit interview), pentru a te întreba de ce vrei să pleci, potrivit Business Insider.

Ce să spui la un astfel de interviu? Dacă vrei să pleci în termeni buni, „spune numai lucruri frumoase”, chiar dacă asta ar presupune să „minți ca naiba”, potrivit lui Robbie Abed, autorul cărții Fire Me I Beg You: Quit Your Miserable Job without risking it all (Te implor să mă concediezi: Renunță la jobul tău nenorocit fără să riști totul).

„Sunt atâția care cred că vor deveni eroi atunci când își vor părăsi jobul. Realitatea este că dacă ai fi vrut să faci o schimbare în companie, ai fi făcut-o în timpul în care ai lucrat acolo”, a spus Abed într-un interviu pentru Insider.

„Dacă te întreabă de vreun feedback constructiv, ar trebui să răspunzi că nu ai niciun reproș de adus, că ți-a plăcut să lucrezi acolo și că îți dorești să lucrezi altundeva pe viitor”, a mai zis autorul.

HR-ul nu obișnuiește să păstreze secret interviul, așa că negativitatea nu te va ajuta nici pe tine, nu va ajuta nici compania, potrivit lui Abed. De fapt, s-ar putea întoarce chiar împotriva ta și te-ar putea pune într-o postură proastă.

„Dintr-o perspectivă pur economică nu are niciun fel de sens să pleci dintr-o companie în termeni negativi. Este cel mai prost lucru pe care l-ai putea face în ce privește cariera și din punct de vedere financiar”, a mai zis autorul.

De asemenea, Jill Cotton, expert în consultanță de carieră la compania Glassdor împărtășește și el viziunea că ar trebui să îți menții o atitudine pozitivă și să nu lași emoțiile să se amestece într-o astfel de chestiune.

„Este important să-ți amintești că interviul de demisie nu este despre tine. Astfel de interviuri au rolul de a-i face pe angajatori să îți înțeleagă deciziea de a pleca și să beneficieze de pe urma viziunii tale”, a declarat Cotton.

