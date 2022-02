Femeile reprezintă doar o treime din absolvenții de științe, tehnologie, inginerie și matematică din Europa, în timp ce doar 15,5% dintre start-up-uri sunt fondate de către acestea. Există, însă, mult mai multe tendințe pozitive care trebuie sărbătorite cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor în Știință pe 11 februarie.

Un indicator esențial arată că întreprinderile înființate de femei le depășesc în termeni de performanță pe cele fondate de bărbați. EIT Health, unul dintre cele mai mari parteneriate public-privat din Europa în domeniul inovației în sistemul medical, a contribuit la ascensiunea mai multor femei antreprenor din Europa Centrală, de Est și de Sud în sectorul medical și cel al biotehnologiei.

În 2015, Organizația Națiunilor Unite a desemnat ziua de 11 februarie drept Ziua Internațională a Femeilor și Fetelor din Știință pentru a încuraja activitatea acestora în știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM).

În Europa, femeile reprezintă circa o treime din absolvenții STEM, potrivit raportului Comisiei Europene, Women in Digital Scoreboard 2021. Diferența provocată de gen afectează, de asemenea, antreprenoriatul, deoarece femeile reprezintă doar 15,5 % dintre fondatorii de start-up-uri din UE.

Pe lângă faptul că sunt mai puține absolvente în domeniile STEM, femeile se confruntă și cu obstacole în procesul de finanțare. În Europa Centrală și de Est, un studiu recent arată că doar 1% din capitalul disponibil merge către start-up-uri cu fondatori de sex feminin și încă 5% către echipe mixte. Potrivit studiului, femeile care fondează start-up-uri în regiune fructifică mai mult fondurile primite, depășind competitorii de sex masculin în ceea ce privește productivitatea capitalului și generând cu 96% mai multe venituri la fiecare 1 euro obținut prin finanțare decât start-up-urile înființate de bărbați.

Sistemul medical: un domeniu promițător pentru profesioniste

Femeile reprezintă majoritatea angajaților din domeniul sănătății din Europa (70-80%). Cea mai mare proporție de medici de sex feminin se găsește în țările dezvoltate din Europa Centrală, de Est și de Sud. În țările baltice, în Grupul de la Visegrád, respectiv Slovenia și Portugalia, majoritatea medicilor sunt femei, depășind media OCDE de 49%. Chiar dacă experiențele profesionale ale medicilor de sex feminin ar putea aduce schimbări inovatoare în industria medicală, impulsul lor antreprenorial este mai puțin explorat decât cel al colegilor lor de sex masculin. Deși așa au decurs lucrurile din punct de vedere istoric, mai multe trend-uri recente au condus la un număr tot mai mare de antreprenoare în domeniul sănătății.

„În prezent, observăm trei tendințe puternice. În primul rând, femeile care inovează în domeniul sănătății vin din industrii mai diverse. Desigur, știința și tehnologia sunt majoritare, multe femei având la bază studii din domeniu, însă există și absolvente de științe sociale. Sunt multe roluri esențiale în inovare în aria sănătății, iar femeile pot prelua rapid controlul. În al doilea rând, observăm că mai multe start-up-uri sunt co-fondate și/sau conduse de femei. Iar în al treilea rând, vor exista în viitorul apropiat discuții cu privire la asigurarea de șanse egale pentru start-up-urile conduse de femei și observăm o tendință în ecosistemul start-up-urilor conform căreia investitorii sunt mai deschiși ca niciodată să investească în start-up-uri conduse de femei", mărturisește Monika Toth, director al Schemei Regionale de Inovare din cadrul EIT Health InnoStars, organizație lider care sprijină dezvoltarea inovației în domeniul sănătății.

EIT Health cuprinde mai multe programe concepute pentru a încuraja femeile antreprenor. Unul dintre acestea este Bootcamp-ul de Antreprenoriat Feminin, ce are loc pe o perioadă de cinci săptămâni și care conectează start-up-urile din domeniul sănătății în stadiu incipient, conduse sau co-deținute de femei la o rețea de mentori care să îi sprijine în procesul de creștere. Inițiativa, susținută de IESE Business School, Institute Pedro Nunes și NUI Galway, oferă un proces intensiv de formare, acces la rețea și mentorat. EIT Health acceptă cererile de înscriere în program până pe data de 14 martie.

Trebuie să vezi ca să crezi

„Poziționarea femeilor care inovează în lumina reflectoarelor nu este esențială doar pentru propriile lor start-up-uri, ci contribuie și la generarea unui impact social semnificativ, contribuind la atragerea unui număr cât mai mare de femei în STEM și inovare", subliniază Monika Toth. Portofoliul EIT Health conține numeroși lideri importanți care pun bazele inovării în domeniul sănătății.

Joana Melo, o tânără antreprenor din Portugalia, a participat la mai multe programe de accelerare ale EIT Health InnoStars. Compania Joanei, NU-RISE, ajută medicii să ofere o radioterapie mai sigură și mai precisă, asigurând dozele adecvate la locul potrivit.

Compatrioata ei, Joana Paiva, este CTO și co-fondator al iLof. Prin valorificarea biofotonicii și a inteligenței artificiale, compania cu sediul în Porto dezvoltă o soluție non-invazivă pentru screening-ul pacienților cu Alzheimer pentru teste clinice. În 2020, Joana a fost inclusă în lista „Forbes 30 Under 30 Europe” la categoria Știință și Sănătate și a fost nominalizată la EIT Woman Award.

În Polonia, lista celor mai influente 100 de femei numite de revista Forbes le include pe Magdalena Jander, PhD, CEO și co-fondator al UVera, câștigătoare a EIT Health Catapult și InnoStars Awards, care dezvoltă următoarea generație de substanțe sănătoase și ecologice de protecție împotriva întregului spectru de radiații solare UV. Împreună cu echipa sa, aceasta își dorește o afacere bazată pe producție sustenabilă, contribuind în același timp la economia circulară.

„Ne propunem să producem o substanță foarte puternică, care să fie 100% ecologică. Nu numai că nu ar afecta recifele de corali sau viața marină, dar procesul de producție este durabil. Acest proces consumă tone de CO2 și eliberează tone de O2 și biomasă fertilă ca subproduse", explică Magdalena Jander, adăugând că, dacă vrem să vedem mai multe fete în ariile STEM, sistemul de învățământ trebuie schimbat încă din faza incipientă și trebuie dezvoltate abilități de gândire critică care ar putea atrage atenția fetelor din școlile primare și liceale. „De cele mai multe ori totul este despre a prinde gustul științei la momentul potrivit", susține Magdalena.

Potrivit unui sondaj realizat de Microsoft, 11.500 de tinere din 12 țări europene, fete cu vârste cuprinse între 11 și 12 ani sunt la fel de interesate de disciplinele STEM precum băieții. Cu toate acestea, odată cu împlinirea vârstei de 15-16 ani, interesul lor scade. La această vârstă, potrivit unui studiu OCDE, doar 5% dintre fete spun că se așteaptă la o carieră în informatică sau inginerie, comparativ cu 18% dintre băieți. Studiul Microsoft arată că modelele feminine din industrie măresc interesul fetelor pentru cariere în domeniile STEM, pe lângă experiența practică și exercițiile din sala de curs sau din afara ei.

Sursa foto: Pexels

