Puterea echipelor autonome și noua realitate a mediului organizațional

Sunt mulți ani de când mă definesc ca „om de echipă”, ca „dezvoltator de echipe” și „coach care antrenează echipe pentru performanță”. Cred în puterea echipelor - ca antreprenor am creat echipe - și sunt pasionată de echipele care se autoconduc și creează rezultate înalte. În ultima vreme, observ din ce în ce mai multă înțelegere a muncii în echipă dar și o preocupare pentru autonomie, libertate, muncă cu sens, împlinire prin muncă – preocupare pe care o văd la mulți profesioniști independenți sau angajați în diverse organizații. Din rolul de coach am colaborat de-a lungul timpului cu mulți lideri care căutau soluții noi, sustenabile, pentru performanța în organizație. Și am implementat împreună cadre și structuri de muncă în echipă care au sporit autonomia, puterea de decizie și responsabilitatea pentru impactul creat, performanța atinsă împreună.