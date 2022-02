Melania Pop, IWF: Femeile din business sunt mai tranșante, cu bărbații este mai ușor de negociat

Cu ocazia începutului primăverii wall-street.ro și-a propus să stea de vorbă cu cât mai multe femei din zona de business, pentru a descoperi viziunea feminină asupra mediului de afaceri, a modului în care își conduc afacerile și ce le motivează.

Am stat de vorbă cu Melania Pop, Business Development Manager în cadrul International Work Finder, o companie românească, înființată în urmă cu 5 ani și care se recomandă a fi cea mai mare agenție de recrutare de forță de muncă de pe piața asiatică pentru piața noastră.

În 2021 agenția a ajuns la un număr de 5.000 de muncitori asiatici plasați în România, iar pentru 2022 anticipează că va ajunge la 8.000, potențialul pentru dezvoltare a acestei nișe crescând semnificativ, mai ales în condițiile în care mai multe industrii se confruntă cu un deficit de forță de muncă la nivel local, cum ar fi construcții. Totodată, Guvernul a crescut plafonul muncitorilor extracomunitari care pot lucra în România de la 25.000 la 100.000 de muncitori.

Melania este unul dintre cei trei parteneri care conduc firma și are în spate atât experiența succesului, dar și a eșecului în sfera business-ului.

„Pregătirea mea este pe zona de jurnalism și comunicare, dar mi-am dorit neapărat să încerc antreprenoriatul, să văd cum e. Și am început destul de devreme. Am aplicat pentru fonduri europene și am pornit propriul business. Descoperisem ideea de video-CV și am încercat să merg pe această idee. Am colaborat și cu marile platforme de HR care existau la vremea aia, cum ar fi eJobs, de exemplu, care avea și opțiunea de a urca CV-uri video.

Din păcate am aflat cât de greu e să fii antreprenor. M-am zbătut, am muncit cu pasiune pentru primul meu business, dar din păcate nu am reușit. La 24 de ani închideam prima afacere.

Am dat faliment, nu am ieșit cu nimic material, dar am câștigat experiență. Atunci am realizat cât de ușor este să numeri banii șefului tău, să te gândești că face prea mulți bani, dar să afli cât de diferită este situația în realitate. Atunci am înțeles cu adevărat care este diferența între venit și profit”, ne-a povestit amuzată Melania, printre multe alte povești pe care le-am discutat în mai bine de 2 ore de interviu.

Acum se află în mijlocul unei afaceri care se bucură de succes, dar care a luat naștere dintr-o necesitate a unui alt business pe care nu l-a putut salva.

„Deschiseserăm o firmă de colectare a uleiului uzat. Aveam o problemă foarte mare cu angajarea de personal. Nu prea găseam în România, așa că un apropiat ne-a recomandat să căutăm muncitori în Asia. Am mers acolo, am găsit oamenii de care aveam nevoie, dar până au ajuns în România am fost nevoiți să închidem acea afacere. Totuși, acesta a fost începutul International Work Finder”, ne-a dezvăluit Melania Pop.

În prezent, IWF aduce cu precădere muncitori din Asia, din țări precum India, Pakistan, Nepal, Bangladesh sau Sri Lanka, dar începe să se uite tot mai des și către piețele din Africa. În plus, face și recrutări de români pentru piețele externe, dar deocamdată este o ramură pe care IWF încearcă să o dezvolte, afacerile lor principale fiind cele cu importul de forță de muncă. Deși afacerea a fost creată pentru nevoia de a îndeplini nevoile firmelor românești care au nevoie de forță de muncă din Asia, grupul de firme s-a dezvoltat acum pe 6 linii de business.

Femeile negociază mai dur, sunt mai tranșante

Comunitatea femeile de business a crescut tot mai mult în ultimul deceniu și în România, având femei care ocupă poziții de conducere, care conduc afaceri, femei antreprenor și așa mai departe. În aceste condiții, s-a schimbat și peisajul în lumea afacerilor, în sensul că, apar tot mai des momentele în care femeile negociază afaceri cu alte femei, iar spiritul lor de competitivitate feminină se vede și în afaceri.

„Este mult mai ușor de negociat cu bărbații. În primul rând, ei sunt mult mai relaxați. Te refuză și mai greu. În schimb, femeile te refuză mult mai ușor și sunt mult mai directe.

Dacă un bărbat te refuză, el nu-ți spune de ce te refuză. Îți spune: «Hai să mai vedem», «Hai să mai discutăm», «Trebuie să ne mai gândim». Femeile nu se feresc să ne spună: «Este prea scump» sau să ne întrebe: «De ce costă atâta?». Ne spune ce nu le place. Bărbații nu o fac. Cred că este legat de orgoliu”, ne-a povestit Melania.

Antreprenoarea se referă de fapt la jena bărbaților de a recunoaște că un serviciu este prea scump pentru ei. Și îmi aduc aminte numeroasele ocazii în care am cumpărat produse mult mai scumpe, în magazine sau la piață, doar pentru că mi-a fost jenă să recunosc că nu plănuiam să cheltuiesc atât.

Legat de diferențele pe care le sesizează între femei și bărbați la capitolul responsabilități și obligații, în viziunea Melaniei Pop, nu sunt lucruri care să difere foarte mult între rolul unui bărbat și cel al unei femei.

„Responsabilitățile sunt aceleași. Ești prins în business tot timpul. Dacă programul angajaților tăi începe la 8 sau 9 dimineața și se termină la 5 sau 6 seara, programul tău este mult mai lung. Pleci la 10 – 11 seara de la birou. Muncești și în weekend, dacă apare ceva. De asemenea, dacă responsabilitățile angajaților tăi sunt pentru sarcinile sau departamentele pentru care sunt angajați, tu ai responsabilitate pentru tot ce se întâmplă în firma ta”, ne-a mai explicat managerul de la IWF.

Chiar dacă ai avut o zi lungă, o zi foarte grea, când te duci acasă, pentru copii ești tot «Mami, mami!».

Preocupările unei femei-antreprenor, ale unei femei din lumea de business cresc, însă, o dată și cu responsabilitățile care vin din natura ei de femeie.

„Chiar dacă ai avut o zi lungă, o zi foarte grea, când te duci acasă, pentru copii ești tot «Mami, mami!». Nu conștientizează că mami a avut o zi grea la birou. Din păcate, există un preț pe care trebuie să-l plătești pentru succes. Cine spune că are o viață perfectă și acasă, și în business exagerează. Vor fi mereu ocazii pe care le vei rata din viața personală. Din cauza unei întâlniri de business sau a unei deplasări vei rata o zi de naștere, o serbare la școală sau la grădiniță, o sărbătoare.

De exemplu, eu și soțul meu, (Paul Pop – unul dintre cei doi directori executivi ai IWF), mergem des în Asia. Și este greu să le explici de ce mami și tati au lipsit la un eveniment important din viața lor. Este foarte posibil ca aceste lucruri să conteze în viețile lor mai târziu, pentru că nu ai fost prezent în unele momente importante pentru ei”, ne-a mai povestit Melania Pop.

De cealaltă parte, antreprenoarea ne spune că reversul medaliei constă și în faptul că eforturile și sacrificiile pe care le fac în anumite momente se vor vedea în ceea ce le pot oferi copiilor pe viitor, deși, mărturisește ea, încearcă să-i expună pe copii ei la cât mai multe dintre aspectele mai puțin plăcute ale vieții.

„Încerc pe cât pot să-i las să se descurce singuri. Să nu primească totul de-a gata, pentru că, dacă nu sunt lăsați să vadă cu ochii lor ce înseamnă anumite lucruri, nu le vor înțelege și nici nu se vor putea descurca. Chiar dacă o am pe mama care mă mai ajută cu ei, chiar dacă avem și o bonă filipineză care stă după ei și care are grijă de ei, nu le facem totul. Îi punem să-și facă ordine și curat în camere, să-și facă paturile și așa mai departe. Trebuie să înțeleagă că nu pot primi totul de-a gata. Avem patru copii, așa că avem multe responsabilități. Agenda zilnică este destul de plină”, ne-a mai spus Melania amuzată.

Prețul succesului

Deși nu o spune chiar cu cuvintele acestea, Melania ne lasă să înțelegem, destul de clar, că nu poți să te dedici vieții personale și să te aștepți să ai succes în afaceri. Cum nu poți să te aștepți să ai succes total în afaceri, fără să sacrifici anumite momente din viața personală. Nu poți avea succes în afaceri, dacă nu-ți dedici timpul și efortul necesar pentru a avea succes. Cu alte cuvinte, succesul în afaceri vine cu sacrificii în viața personală.

O femeie antreprenor nu trebuie să uite că e femeie

Am întrebat-o pe Melania, când mai are timp să fie și femeie în tot acest timp, cu atât de multe responsabilități?

„Printre picături. Încerci în tot acest timp să ai grijă și de tine ca femeie. Încerci să ajungi și la sală, când prinzi puțin timp, trebuie să te îngrijești de aspectul tău, care contează foarte mult și în zona de afaceri. Din păcate, și când mă duc la manichiură sau la coafor stau pe telefon, trimit mailuri sau port convorbiri telefonice pentru muncă.

După părerea mea, o femeie trebuie să rămână femeie, oricât de puternică ar fi ea, oricât de mult și-ar dori să se autodepășească. Înainte de a fi un membru al mediului de business, este femeie. Uneori și iubită, soție, chiar și mamă”, ne-a mai spus ea.

Melania subliniază însă și faptul că o femeie care se consideră sau chiar este o femeie puternică și independentă nu trebuie să se încăpățâneze și să creadă că nu are nevoie de ajutor, pentru că realitatea le arată că au nevoie de ajutor.

„Avem nevoie de ajutor, mai ales dacă avem și copii, iar noi, femeile, avem și alte responsabilități pe care bărbații nu le au neapărat. Totodată, încercăm să fim și autodidacte, vrem să ne trezim dimineața, să stăm până târziu în noapte, să fim active tot timpul și, chiar atunci când suntem bolnave, încercăm să ne descurcăm singure cu toate.

Suntem și mai pasionale decât bărbații. Nu știu dacă este la fel pentru toate femeile, dar am avut dorința să învăț cât mai multe, să fac cât mai multe, să călătoresc, să fac tot. Nu era neapărat o motivație aparte, nu a venit din ceva anume, la mine a venit în mod natural. Am avut această dorință de a face carieră, de a mă autodepăși mult mai pronunțată la 20 și ceva de ani, dar acum mi-am mai domolit această dorință. Mai ales că în momentul în care au venit copiii s-au mai schimbat lucrurile, prioritățile”, ne-a mai spus Melania Pop.

Totodată, ea mai consideră că o femeie de succes nu trebuie să uite sau să neglijeze responsabilitățile pe care le are ca femeie.

„Diferența principală dintre femei și bărbați este că noi suntem mult mai emoționale. Trebuie să conștientizăm că nu suntem la fel ca bărbații. Așa am fost noi construiți. Așa suntem de la natură, de la Dumnezeu. Este o realitate. Doar dacă nu vrei să realizezi aceste lucruri, nu vezi diferențele. Dar poți să o faci, ai nevoie doar de maturitatea necesară”, ne-a mai spus Melania.

Cel mai bine ar fi ca femeile să negocieze mai mult cu bărbații.

Am întrebat-o și dacă simte ca fiind diferită interacțiunea cu femeile și cu bărbații în timpul afacerilor, recunoscând că resimte competitivitatea tipic feminină.

„Da, există o competitivitate foarte mare. Nouă, femeilor, ne și place să ne comparăm mereu cu altcineva. Se simte și în negocieri. La noi, cea mai mare parte a interacțiunii cu clienții este pe partea de vânzări.

Negocierile au loc fie cu administratorul business-ului, care este și proprietarul, dar de cele mai multe ori discutăm cu departamentul sau responsabilul de resurse umane din aceste firme și dau des peste femei. HR-ul este dominat de femei. Aș zice că în proporție de 90% este populat de femei. Sunt prea puțini bărbați care lucrează în acest domeniu”, se mai amuză managerul care se ocupă cu dezvoltarea afacerii IWF.

„Și când faci business cu femeile este destul de provocator. Fie pentru că încearcă să te întoarcă pe toate părțile, fie că au și impresia că știu să facă totul, ori pentru că știu să negocieze mai aprig. Nu este mereu așa, pentru că diferă în funcție de dimensiunea firmelor cu care discutăm. În principiu, cu cât firma este mai mare, cu atât negocierea este mai ușoară.

În cazul firmelor mari, femeia cu care negociez este de fapt reprezentanta departamentului de HR, iar pentru că nu sunt banii ei, pentru că nu dă banii de la ea, este mai relaxată, doar că durează mai mult procesul de luare a deciziei. După părerea mea, cel mai bine ar fi ca femeile să negocieze cu bărbații, pentru că ei sunt mult mai relaxați, iar negocierile nu sunt la fel de aprinse”, a adăugat ea.

Și femeile au unele apucături precum bărbații

Am întrebat-o și dacă simte că femeile au și ele senzația, ca antreprenor, ca deținător al unei afaceri, că vrea să le facă pe toate în firmă și că le știe mai bine pe toate. Cunoaștem multe exemple, în care antreprenorii preferă să se ocupe de multe aspecte ei înșiși, fără să apeleze la sfatul sau serviciile specialiștilor în anumite domenii.

Cunoscutul antreprenor Dragoș Anastasiu, mărturisea în toamna anului trecut că, din dorința de a avea control asupra tuturor aspectelor business-ului său a luat decizii de unul singur, prin urmare a ajuns să plătească „taxa de prostie”, pentru că a crezut că le știe el pe toate.

„Asta vine de la cele mai simple, până la cele mai complexe lucruri. Te uiți la femeia de serviciu și spui că nimeni nu dă mai bine cu aspiratorul ca tine. Din păcate te naști cu senzația asta că nimeni nu face mai bine ca tine lucrurile. Uneori este posibil să fie așa, dar nu în orice domeniu. În anumite chestiuni, da, nimeni nu le face ca tine, dar sunt multe domenii sunt alții care sunt mai bine ca tine.

Din fericire, unii învață că nu pot face ei totul. Alții trec ca gâsca prin apă și nu învață nimic. Depinde de fiecare. Fiecare experiență este personală. Eu încerc să învăț cât mai mult de la soțul meu. Are și cinci ani în plus în business față de mine și este și șeful meu în cadrul firmei”, s-a mai amuzat Melania.

De altfel, Melania Pop, business develompent managerul celor de la IWF, concluzionează că totul ține de gradul de maturitate în sfera de business. De asemenea, contează mult și motivația fiecăruia.

În viziunea ei, succesul unei femeie de carieră, al femeie de business nu constă în numărul de poze cu genți scumpe și/sau în pozele din vacanțele din nu știu ce destinație exotică. Succesul lor trebuie să se vadă în rezultatele muncii lor, în rezultatele afacerilor pe care le-au deschis și în care investesc. Dacă scopul lor este acela de a ajunge să-și facă poze „cu genți și haine scumpe, în vacanțe exotice, atunci și-ar putea rata obiectivul real, acela de a deveni femei de succes.

