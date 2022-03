Cu ocazia începutului primăverii wall-street.ro și-a propus să discute cu cât mai multe femei din zona de business, pentru a descoperi viziunea feminină asupra mediului de afaceri, a modului în care își conduc afacerile și ce le motivează. Am stat de vorbă cu Lidia Pleniceanu, Business Unit Director în cadrul Alten România, subsidiara locală a grupului de origine franceză și una dintre cele mai importante companii de consultanță în IT și inginerie din plan local.

În curând se împlinesc două decenii de când Lidia Pleniceanu a devenit un profesionist activ în câmpul muncii, un parcurs profesional pe care spune că și l-a construit din greu, fără să apeleze la „scurtături”. După mai bine de șapte ani petrecuți la compania de recrutare și închiriere de forţă de muncă, Gi Group, Lidia Pleniceanu și-a luat inima în dinți și a făcut un pas decisiv în cariera sa, devenind Business Unit Director în cadrul Alten România, subsidiara locală a grupului cu același nume.

„Întâmplător sau nu, mi-am început cariera într-o companie auto franțuzească, în departamentul de vânzări, unde mi-am petrecut opt ani. Ulterior, am lucrat în resurse umane, avansând constant timp de un deceniu. Am avut oportunitatea de a lucra în echipe interdisciplinare, alături de colegi din diverse departamente și am implementat și atras proiecte complexe”, a precizat Lidia Pleniceanu, Business Unit Director Alten, într-un interviu acordat wall-street.ro.

Lidia a absolvit cursurile Facultății de Filozofie și Sociologie, din cadrul Universității din Craiova, însă abia mai târziu avea să afle că viața i-a rezervat un drum care nu se leagă deloc cu studiile absolvite. A activat în vânzări, business development și resurse umane, iar acum și-a găsit locul în domeniul consultanței și al soluțiilor IT și inginerie. La Alten coordonează o echipă de 100 de consultanți și șapte business manageri, alături de care lucrează la proiecte ale partenerilor din sectorul financiar-bancar, telecom, cercetare și dezvoltare, retail și automotive.

Motto-ul pe care l-am folosit în fiecare zi este „It's impossible, till it's done" . Cred că nimic nu este imposibil, în special atunci când ești înconjurat de oameni care au același mindset, iar organizația din care faci parte te inspiră și te încurajează să gândești astfel.

Lidia Pleniceanu, Business Unit Director, Alten România

În viața Lidiei, pandemia de COVID-19 este asociată cu schimbarea de carieră pe care a ales să o facă, o întorsătură care a însemnat ieșirea din zona de confort pentru că a realizat că „nimic nu este garantat și este esențial să fii mereu îndrăzneț și să îți asumi riscuri”.

„Provocările pe care le-am avut au fost date mai mult de anumite prejudecați conform cărora o persoană de 27 ani nu ar putea să fie un bun director de vânzări, ca la 30 ani nu ai putea răspunde autonom de conturi internaționale, că la 38 ani nu poți deveni Country Manager. Pe unele le-am demontat și am demonstrat contrariu, pe altele încă nu, dar nu consider că acest lucru a avut de-a face cu faptul că sunt femeie. Sau sper ca nu (...) Din păcate m-a surprins în mod negativ să constat că nu întotdeauna verticalitatea, franchețea, spiritul de echipă, empatia sunt considerate calitățile care te recomandă pentru o poziție de top management”, a mai precizat Lidia Pleniceanu.

Poți să le ai pe toate, dar nu pe toate deodată

Echilibrul dintre viața profesională și cea personală devine un concept greu de atins de multe ori, mai ales de către persoanele care se află în poziții de conducere. Pandemia și lucrul de acasă au destabilizat și mai mult acest raport care era deja fragil încă dinainte de venirea crizei sanitare. Însă Lidia este de părere că poți să le ai pe toate, dar nu pe toate deodată.

„În general, consider că am reușit să le echilibrez în mod optim, dar există și excepții care confirmă regula, însă nu las zilele mai puțin bune să mă afecteze. Sunt împăcată cu aceste situații și mă concentrez pe ce pot face în viitor. Prefer să nu pun presiune pe mine însămi (...) Ca oricine, am zile bune și zile mai puțin bune, dar am norocul să lucrez în mod eficient și în strâns contact cu echipa mea, alături de care prioritizăm proiectele active”, povestește ea.

Competiția acerbă pentru forța de muncă disponibilă din piața de IT, la care se adaugă și provocările specifice industriei sunt cele care o țin mereu în priză pe Lidia și motivează, chiar dacă „monitorul calculatorului este o barieră când vine vorba de a empatiza și de a te conecta în mod real cu oamenii din spate”.

Business Unit Directorul de la Alten România a împărtășit cu noi și câteva cărți care au reprezentat un adevărat sprijin de-a lungul carierei și care i-au oferit o direcție pentru a ajunge unde este astăzi. „Atomic Habbits”, de James Clear, „Liderii mănâncă ultimii”, de Simon Sinek sau „Think like a scientist”, scrisă de Rooney Anne sunt doar o parte dintre volumele care i-au oferit Lidie claritatea de care avea nevoie în business, dar și în viața de zi cu zi.

După 20 de ani lucrați în vânzări din care, peste 14 ani a activat în managementul resurselor umane, Lidia spune fără să se gândească prea mult că părinții săi i-au fost mentori,

„Educația primită în familie, principiile care mi-au fost insulfate, siguranța oferită, dar și faptul că am fost mereu încurajată să am încredere în mine însămi, toate acestea au reprezentat cel mai bun mentorat pe care l-aș fi putut primi și cea mai solidă fundație de care aș fi putut avea nevoie în viață”, a mai precizat Lidia Pleniceanu, Business Unit Director în cadrul Alten.

