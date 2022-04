Cristina Săvuică, Chief Happiness Officer, Lugera The People Republic, a vorbit la conferința HR 2.0. despre experiența trăită în contextul războiului din Ucraina.

”Pe 24 februarie, când a izbuncit războiul, mi-am sunat colegii din Ucraina și le-am spus să se urce în mașini aici. Ne-a luat 8 zile să avem prima mașină cu colege aici, a condus soțul unei colege, care a rămas acolo. A mai durat încă patru zile să aducem în biroul din România 35 de colege cu copii”, a povestit Cristina Săvuică la conferința HR 2.0. ”Avem o colegă care a venit cu un copil, fără niciun fel de acte, doar cu hainele de pe ei”.

Pe lângă joburi, refugiații din Ucraina au nevoie de oamenii de resurse umane și au nevoie ca aceștia să fie empatici, să îi sprijine psihologic și emoțional. Ei trăiesc încă sub șocul a ce li s-a întâmplat, spune Cristina Săvuică, Chief Happiness Officer, Lugera The People Republic. ”Când am ajuns dimineața în birou, mi-au spus că a doua mașină care aducea colegi din Ucraina nu a ajuns. A fost bombardată și au murit”.

Limba este o barieră, dar ucrainenii care vin aici au nevoie de suport, deoarece și-au lăsat acolo soți, copii, părinți. Nu sunt atât de productivi în prima perioadă, au trecut printr-o traumă și vor avea nevoie de susținere la început, explică Cristina Săvuică. ”Când a venit alarma RO-Alert, toate colegele din Ucraina erau la ușă, tremurând, credeau că s-a bombardat Bucureștiul”, relatează ea.

”Să fim empatici, să le auzim oful colegilor din Ucraina, un lucru atât de simplu poate aduce atât de mult efect emoțional”, spunea și Andreea Videanu, HR Director Servier Pharma România, în cadrul aceluiași eveniment.

Asupra acestei situații a avertizat, tot la conferința HR 2.0. și Cristian Vasilcoiu, secretar de stat în Ministerul Muncii și Solidarității Sociale: nu putem să acționăm în raport cu refugiații care vin să lucreze aici ca și cum ”acum 5 minute fugeai de gloanțe, 5 minute mai târziu te angajez”.

