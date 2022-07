„Lucrul la care trebuie să fie atent cel care lucrează pe cont propriu este lipsa unui șef. E o capacană periculoasă. Știi principiul acela să nu te duci niciodată la supermarket când ți-e foame? Există unul similar și aici: Să nu îți dai niciodată demisia și să te apuci de freelancing atunci când ești supărat pe șeful tău sau pe organizația din care faci parte. Pentru că da, în primă fază e frumos că nu te mai controlează nimeni, nu mai ai program, dar din cauza asta foarte mulți se simt singuri pentru că nu mai au oameni în jur, care să preia din presiunea deciziei. Dacă ai un șef și ai făcut o greșeala, s-ar putea că el să te salveze, dar dacă ești singur, te salvezi singur”, spune Claudiu Jojatu, fondatorul uneia dintre cele mai mari comunități de freelanceri din România.

În România, din ce în ce mai mulți profesioniști aleg să facă tranziția către freelancing, mai ales după ce pandemia a demonstrat că mai multe activități pot fi realizate remote. Prestarea de activități independente a venit în acord cu preferința pentru medii de lucru flexibile, ce nu mai presupun o muncă tradițională, cu program clasic de la 9 la 17 sau 18. Să fii freelancer nu este, însă, ușor pentru că asta înseamnă să fii antreprenor, adică să gestionezi propria firmă, în care responsabilitățile ce țin de finanțe, marketing, vânzări și chiar business development se rezumă aproape exclusiv doar la acea persoană.

În România, numărul de prestatori independenți de servicii a crescut treptat pentru ca în 2020, primul an de pandemia, țara noastră să numere peste 1.2 milioane de liber-profesioniști (ultimul an pentru care sunt date disponibile la Eurostat). În 2021, odată ce trendul marilor demisii s-a conturat la nivel global, o bună parte din angajați au renunțat la acest statut, aspect care s-a resimțit și în România.

Sursa foto: Unsplash

„Oamenii s-au dus să se angajeze unde companiile au permis lucrul de la distanță sau lucrul de peste tot și destui alți oameni au rămas să lucreze pe cont propriu, mulți dintre ei rămânând pe contract de colaborare cu vechiul angajator. Văd din ce în ce mai mulți oameni și pe LinkedIn și la noi pe grup, care din angajați au devenit în freelanceri. La sfârșitul lui 2019 în grupul de Facebook erau maxim 2.000 de oameni, în 2020 a crescut la vreo 7.000 de oameni, iar la final de 2021 erau deja vreo 16.000”, spune Claudiu Jojatu, fondatorul uneia dintre cele mai mari comunități de freelanceri din România care numără acum peste 17.000 de membri.

Deși preponderent, trendul de lucrători independenți este format din programatori, specialiști din industrii creative, marketing și publicitate, venirea pandemiei a adus experți din mai multe domenii. Vorbim aici de segmente precum copywriting, social media, dar și industrii de activitate afectate de criza sanitară, cum au fost cele de evenimente, în care foștii angajați s-au reprofilat spre platforme de evenimente create și gestionate chiar de ei. O infuzie foarte mare pe piața de freelancing din România a venit și din partea consultanților, specialiștilor în HR și chiar din zona de coaching

Trecerea pe cont propriu a fost o mișcare pe care o plănuiam deja cu ceva timp înainte. Niciodată nu am rezonat cu gândul că voi ieși la pensie de la un loc de muncă. Am început să am mici proiecte în paralel, încă de când eram angajat, în limita timpului disponibil, pentru a mă obișnui cu acest tip de activitate. Însă tranziția completă spre a fi consultant full-time în domeniul comunicării am făcut-o în mai 2020, la doar două luni de la începerea pandemiei, chiar dacă poate părea contra-intuitiv.

Bianca D., consultant în comunicare