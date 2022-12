Happy Recruiter, dezvoltator al robotului de recrutare Dora, a derulat un sondaj în rândul specialiștilor din domeniul recrutării de la APT Prohuman, Bookster, Brico Dépôt, CEC Bank, Elefant.ro, Flanco, GI Group, Grupul Lactalis România, Hacking Work, Lugera, Macromex, PENNY, Professional HR, Profi și Xclusiverse. După o perioadă de incertitudini, cuvântul cheie pentru 2023 va fi "flexibilitate". Iată cinci predicții pentru 2023 de la recrutori de top.

Posibil conflict din cauza faptului că unii angajați pot lucra hibrid, iar alții nu

65% dintre respondenți sunt de părere că în 2023 ar putea exista un conflict din cauza faptului că unii angajați pot lucra hibrid, iar alții nu. Accentul pe digitalizare va transforma și piața muncii, noua normalitate având o înfățișare diferită față de cea cu care eram obișnuiți înainte de pandemie.

Migrarea angajaților de la o companie la alta

Se preconizează o creștere a migrării candidaților de la o companie la alta în anul următor. „Angajații vor fi mai dispuși să își schimbe locul de muncă mai repede pentru o flexibilitate mai mare și condiții mai bune” spune Alexandra Negoescu, HR Manager, Elefant.ro.

Este important ca angajatorii să pună accent pe dezvoltarea de noi competențe. „Companiile vor fi nevoite sa fie atente nu numai la atragerea de talente noi ci și la retenția lor și la dezvoltarea de noi competențe. După această perioadă de incertitudini, cuvântul cheie pentru 2023 va fi "flexibilitate"” (Cristian Huzău, Country Manager, Gi Group Holding Romania).

Rețelele sociale: o sursă importantă de candidați

70% dintre respondenți spun că rețelele sociale LinkedIn și Facebook sunt și vor fi și în 2023 o sursă importantă de candidați, în condițiile în care în România 9,9 milioane de utilizatori Facebook și 3,2 milioane de membrii pe LinkedIn, ambele date de la începutul anului 2022.

69,7% din populația României sunt utilizatori activi de rețele sociale și timpul mediu zilnic petrecut pe rețelele sociale este de 2 ore și 19 minute. Sursă date, Datareportal. com.

Noi criterii de alegere a locului de muncă în 2023

„În 2023 focusul va fi pe flexibilitate când vine vorba de locul de muncă” ne spune Laura Popescu, HR Manager, Bookster. În completare, Beatrice Vana, Head of Talent Acquisition and Learning & Development, Brico Dépôt, afirmă că „Atragerea candidaților potriviți și păstrarea angajaților buni va rămâne o prioritate pentru angajatori. Cred că 2023 va rămâne un an al angajaților, [...] mai atenți în luarea unor decizii de schimbare. Nivelul salarial nu poate fi singurul criteriu. Mă aștept ca stabilitatea angajatorilor și climatul de lucru să fie determinante”.

„Cea mai importantă schimbare profesională în 2023 va fi deschiderea spre reconversie profesională, ceea ce va aduce un plus de candidați disponibili pe profesiile cele mai căutate”, afirmă Cătălina Chingaru, Director Adjunct CEC Bank, Direcția Resurse Umane.

Numărul ofertelor de muncă posibil să se diminueze

Specialiștii din domeniul resurselor umane care au participat la sondajul realizat de Happy Recruiter și Dora, robotul de recrutare, prevăd că începând cu 2023 va scădea numărul ofertelor de muncă pe câteva profesii: joburile de secretară (asistent manager/ backoffice), agent call center, ofițeri bancar, poștas, casier, operator date, translator, agent de turism, ofițer administrativ, portar și locurile de muncă de operator manual ce pot fi automatizate.

Sursa foto: Pixabay

