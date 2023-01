Expert HR: În 2023 s-ar putea să avem surpriza unei renegocieri a doua oară a salariului minim pe economie

Am intrat în 2023, însă noul an aduce cu sine și provocările cu care piața muncii s-a confruntat și în 2022. Salariile se vor bate cot la cot cu inflația și în acest an, iar cel mai recent studiu realizat de platforma Undelucram.ro ne arată că aproximativ 53% dintre angajați se așteaptă ca anul acesta să le crească salariile, iar 40% au de gând să își caute un alt loc de muncă dacă acest lucru nu se va întâmpla în contextul creșterii inflației. Începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a crescut la 3.000 de lei brut, însă chiar și cu salarii mărite, mulți români se vor lupta cu greutăți de ordin financiar.