La răscruce: Inteligența Artificială și viitorul pieței muncii

Proiectarea viitorului cu ajutorul inteligenței artificiale a devenit astăzi un subiect important în strategiile de reconfigurare a locurilor de muncă. La o simplă căutare, observăm că în ultimii ani, denumirile joburilor s-au transformat considerabil, fiind deseori dificil de înțeles care sunt atribuțiile unui post. Întrebarea mult întâlnită: „Cu ce te ocupi, de fapt?”, atunci când pronunțăm o denumire care nu coincide cu meseriile pentru care ne-a pregătit școala din copilărie, poate să evidențieze și să amplifice teama și nesiguranța oamenilor în ceea ce privește implementarea inteligenței artificiale în viața de zi cu zi.

Este inteligența artificială o amenințare pentru actualele joburi?

Să construiești joburi pentru viitor, într-o eră bazată pe tehnologie, este una dintre principalele provocări ale globalizării. Indiferent de industrie, inteligența artificială câștigă teren în procesele și activitățile organizațiilor și își dovedește eficiența din punct de vedere al timpului și al costului, iar ritmul schimbărilor este de-a dreptul impresionant. Până de curând, acest lucru părea simplă ficțiune, dar relația dintre muncă și tehnologie a avansat considerabil prin intermediul roboților, al automatizării și al sistemelor inteligente. La ora actuală, tot mai multe companii par să accepte trendul schimbării și devin deschise la aceasta, înglobând componente de optimizare inteligente pentru a obține un maxim de profit cu un minim de efort. Așa cum era de așteptat, însă, angajații sunt reticenți în ceea ce privește adaptarea la o nouă eră tehnologizată.

Altfel spus, inteligența artificială – și nu colegii sau potențialii viitori angajați – reprezintă cea mai de temut concurență la locul de muncă, iar datele studiilor de piață nu fac decât să accentueze aceste îngrijorări: de exemplu, un studiu McKinsey din 2017 arăta faptul că 50% din activitățile de lucru sunt automatizabile din punct de vedere tehnic și este de așteptat că nu mai puțin de 800 de milioane de locuri de muncă la nivel mondial și 475 de milioane de angajați vor trece printr-o adaptare masivă în urma automatizării, până în 2030.

Suntem pregătiți să muncim în viitor?

Sunt tot mai multe cercetări în prezent care ne dovedesc și ne asigură că resursa umană nu va dispărea în viitor din organigrama organizațiilor și ea nu va fi înlocuită de un robot, ci va fi utilă și esențială, chiar și într-un sistem automatizat. Chiar dacă joburile de astăzi vor suferi transformări, experții apreciază că o parte dintre acestea se vor păstra în viitor. Inteligența artificială este mai degrabă un suport în procesele de inovație și creativitate și este privită ca un proces de continuă învățare. Ne-am obișnuit să utilizăm telefoane, deși mulți dintre noi am crescut fără acest accesoriu, am învățat să accesăm internetul, deși nu credeam vreodată că vom depinde de el și am devenit înconjurați de tehnologie, pe care de multe ori o folosim în mod inconștient, devenind o normalitate complicată, care a fost cândva, un ideal abstract.

La fel se va întâmpla probabil și cu mult-discutatul ChatGPT, după ce va fi reglementată utilizarea sa și poate chiar stabilite standarde de etică în această direcție – absolut necesare în opinia mea. Într-o analiză recentă a Business Insider, Matthew Sag, profesor de drept la Universitatea Emory, care studiază implicațiile drepturilor de autor în educație și utilizarea unor modele lingvistice mari, precum ChatGPT, temperează puțin euforia creată în jurul acestei aplicații: "se spune că un număr infinit de maimuțe va reproduce în cele din urmă opera lui Shakespeare. Există un număr mare de maimuțe aici, oferindu-vă lucruri care sunt impresionante – dar există în mod intrinsec o diferență între limbajul oamenilor și cel generat de modelele lingvistice mari". Și aici ajungem la calitățile și abilitățile noastre specific umane, care nu pot fi replicate de IA.

Creația și emoția vor contribui la armonizarea digitalului cu umanul

Există și vești bune. Potrivit estimărilor, meseriile din domeniile în care tinerii se formează în cadrul universității noastre (avocatură, resurse umane, comerț, kinetoterapie, educație fizică), sunt doar câteva dintre cele care nu vor dispărea în viitorul apropiat. În aceste industrii, inteligența artificială reprezintă o punte între cercetare, inovație și tehnologie, susținând eforturile umane. Deoarece se regăsește în jurul nostru în mod constant și util, inteligența artificială ne pregătește mental și fizic pentru un viitor în care inteligența umană se va autodepăși. Creația și emoția vor contribui și ele la armonizarea digitalului cu umanul, eliminând orice risc al vulnerabilității din piața muncii.

Suntem implicați în această tranziție spre digitalizarea viitorului și conlucrarea cu inteligența artificială? Da. Primim asigurări că oamenii ale căror joburi vor dispărea treptat au șanse mai degrabă să fie realocați pe alte posturi, decât să își piardă definitiv locul de muncă? Iarăși da. Investițiile în recalificarea resurselor umane reprezintă o oportunitate de a dobândi noi abilități necesare pentru o carieră de viitor. Există la nivel global ample parteneriate între mari companii din domeniul educației și din alte domenii, dedicate acestor reconversii profesionale sau adaptării la provocările mediului digital și ne așteptăm ca în curând acestea să fie vizibile și în spațiul românesc. Noi suntem deschiși să susținem inițiative în acest sens, prin misiunea noastră fiind dedicați rolului de promovare a excelenței în educație, inovare și transfer tehnologic și a responsabilității profesionale, morale și sociale și a creativității în domeniile de competență.

Viziunea noastră asupra modului în care lumea se schimbă și noi trebuie să ținem pasul cu ea ne determină să alegem dacă inteligența artificială reprezintă o provocare sau o oportunitate pentru piața muncii din viitor, iar valorile pe care ni le stabilim ne vor direcționa misiunea unui „viitor care aparține celor care cred în frumusețea visurilor lor" (Eleanor Roosevelt), un viitor în care inteligența artificială ne va arăta că orice vis poate fi posibil.

Sursa foto: Pexels

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Prorector pentru parteneriate cu mediul socio-economic şi digitalizare la Universitatea Româno-Americană Mai multe articole scrise de Lucian Botea »

Te-ar putea interesa și: