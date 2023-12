Pandemia, războiul, dar și alte dificultăți întâlnite în ultima perioadă ne-au făcut să fim mai atenți la echilibrul nostru, dar și să realizăm că avem nevoie de suport pentru a trece mai ușor peste momentele de nesiguranță. În ultimii ani, peste 100.000 de angajați au primit acces, de la companii, la programe de wellbeing și screening. Spre deosebire de perioada de dinainte de 2020, companiile, ca parte din strategia lor, au în plan ca grija pentru sănătatea fizică și emoțională a angajaților să fie cu focus pe termen lung.

Din dorința de a oferi servicii care abordează angajatul și organizația ca un tot unitar, REGINA MARIA a lansat, în 2019, Corporate Sano - un program de wellbeing integrat, personalizat și modular, dezvoltat pe baza a cinci piloni esențiali: sănătate mintală, nutriție, sănătate fizică și ergonomie, calitatea somnului și screening.

„Preocuparea noastră pentru wellbeing a început înainte de pandemie, înca din 2018, atunci când conversația era mai degrabă despre cât de mult merită investiția în aceste programe și care este impactul investițiilor în productivitatea angajaților. Sunt multe studii care arată legătura dintre prezenteism și costurile unei companii. Prezenteismul însemnând că sunt oameni care nu sunt bine fie fizic, fie psihic, și nu pot performa, dar se duc la birou. Iar estimarea acestor costuri pentru companii este de 10 ori mai mare decât costurile cu absenteismul”, a declarat Georgiana Andrei, Director Vânzări Divizia Abonamente din cadrul rețelei REGINA MARIA, într-un interviu acordat wall-street.ro.

Abonamentele medicale oferite ca beneficii angajaților reprezintă un instrument extrem de important în educarea pacientului cu privire la importanta prevenției. Acestea sunt completate acum de programe de wellbeing pe termen lung pentru că preocuparea pentru starea de bine a angajaților este o „cursă de lungă durată”, ne spune Georgiana Andrei, Director Vânzări Divizia Abonamente din cadrul rețelei REGINA MARIA, unul dintre cei mai mari și cei mai importanți operatori medicali privați din România care este, totodată și un promotor al stării de bine și al sănătății mintale.

Eu nu cred că wellbeing-ul este despre bucățele, faci ceva aici, mai faci ceva acolo. Este despre continuitate și despre pași mici, făcuți constant. E mult mai mult despre constanță decât despre a face un singur proiect wow (...) Diferența principală este că, dacă în trecut companiile veneau cu solicitari punctuale, acum majoritatea solicitarilor sunt de genul: „hai să gândim un proiect de lungă durată. Hai să ne uităm pe următorul an, să înțelegem care sunt principalele probleme cu care se confruntă angajații noștri și să vedem ce soluții putem găsi astfel încât să-i ajutăm. Georgiana Andrei, Director Vânzări Divizia Abonamente REGINA MARIA

Mersul la psiholog nu mai este un tabu

Dacă este un lucru bun pe care l-a adus, totuși, perioada pandemică în viețile noastre, este atenția asupra sănătății psihoemoționale. Cel putin in mediul corporate discuția despre mersul la psiholog nu este un subiect tabul. Mai mult decât atât, bunăstarea psihologică ar trebui verificată regulat, spune Georgiana Andrei, pe principiul „Mă duc la psiholog nu doar când nu sunt bine, ci și doar pentru o discuție cu cineva, să povestesc despre stările prin care trec, dacă sunt normale sau nu”.

Peste 150.000 de abonamente medicale din portofoliul Regina Maria sunt acum completate cu minimum trei ședințe de psihoterapie, oferite gratuit de companie. Operatorul medical înregistrează, de altfel o creștere de 300% pentru serviciile de psihoterapie față de perioada prepandemică, iar numărul abonaților REGINA MARIA care beneficiază de ședințe de psihoterapie acoperite de companie s-a dublat față de anul 2022.

„Să spui că nu mă simt bine astăzi este la fel de normal ca atunci când spun `mă doare foarte tare măseaua. Astăzi nu pot să mă concentrez, trebuie să mă duc la doctor`. Nimeni n-o să se uite ciudat la tine și n-o să-ți fie teamă că se uită cineva ciudat (...) E important ca angajații să știe că atunci când folosesc aceste pachete de wellbeing, că înseamnă ele cursuri, că înseamnă servicii de psihologie, de psihoterapie, totul este confidențial.”, a mai explicat specialistul de la REGINA MARIA.

Conștientizare, intervenție și prevenție

Lipsa prevenției și lacunele din educație fac ca pacientul român să ajungă la medic abia atunci când are deja probleme destul de grave, indiferent că sunt de ordin fizic sau psihic. Acesta este și motivul pentru care angajatorii încep să apeleze în număr tot mai mare la abonamentele medicale, care joacă un rol crucial pentru angajați, în ceea ce privește prevenția în sănătate.

Preferința pentru acordarea de abonamente medicale se află pe un trend ascendent , acestea fiind cel mai popular beneficiu extrasalarial de tip non-financiar chiar și înainte de pandemie. REGINA MARIA are o rată a accesării acestora care a crescut cu 40% în ultimii câțiva ani, apetit care se vede atât în cadrul organizațiilor mari sau a multinaționalelor, cât și în zona IMM-urilor. Acestea din urmă au o preferință încă de la început pentru abonamente complexe, cu mai multe servicii incluse.

Angajatorii care investesc, de regulă, în programe de wellbeing și de screening se ghidează după trei piloni mari în abordarea lor: conștientizare, intervenție și prevenție. Zona de conștientizare reprezintă workshop-uri, filmulețe, podcasturi sau diverse webinarii.

„Intervenție poate însemna un angajat care este în burnout si are nevoie de sprijin sau i se întâmplă ceva unui angajat și acest lucru nu-l afectează doar pe el, ci poate să afecteze întreaga echipă. Și cel de-al treilea pilon este acesta de prevenție și anume: de a oferi angajatului acces la ceea ce înseamnă zona de psihoterapie, astfel încât el să poată să o acceseze”, spune reprezentantul REGINA MARIA.

Georgiana Andrei le recomandă companiilor care vor să introducă programe de wellbeing pentru echipele lor să recurgă mai întâi la o analiză a stării de bine a angajaților, înainte de a alege unul din cei trei piloni pe care să-și construiască inițiativa. Printre elementele de succes ale programelor: ar fi consecvența pe termen lung, susținerea primită de la cât mai mulți lideri din organizație, precum branding-ul proiectului care să il faca ușor de reținut de angajați.

„Obiectivul nostru, ca partener al angajatorilor, este să construim împreună pachete personalizate care contribuie la o mai bună sănătate fizică și psihoemotională a angajaților, indiferent de vârstă, domeniu sau experiență, focusul nostru fiind în special pe zona de prevenție inclusa în abonamentele medicale.Ce am învățat noi și le recomandăm partenerilor noștri atunci când vor să construiască un proiect de wellbeing este `keep it simple` (n.red. să mențină lucrurile simple).

REGINA MARIA gestionează în prezent un portofoliu de 11.000 companii și peste 800.000 abonamente medicale. În ultimii ani, peste 100.000 de angajați au primit acces, de la companii, la programe de wellbeing și screening.

Vă invităm să urmăriți întreaga discuție în video-ul de mai jos:

