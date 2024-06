Compania românească Digital Nation lansează Saro, un AI motivațional în educație care acționează proactiv, în urma primelor investiții care totalizează 850.000 de dolari.

Saro are ca obiectiv să transforme modul în care studenții și elevii învață, prin adresarea unei nevoi crescute de implicare și interes în procesul de învățare, care devine din ce în ce mai dificil de menținut în era tehnologiei și a rețelelor sociale. De exemplu, o analiză internă desfășurată de Digital Nation arată că 9 din 10 studenți spun că și-ar fi dorit să se fi implicat mai mult în cursul pe care l-au parcurs.

Grant de 700.000 de dolari acordat de Google.org pentru dezvoltarea Saro

Prima investiție în proiect o reprezintă un grant de 700.000 de dolari acordat de Google.org, la care se adaugă o investiție internă de 150.000 de dolari. Nu este pentru prima dată când Google.org alege Digital Nation pentru a dezvolta proiecte în România. Cu sprijinul lor, au fost implementate programe precum IMM Online și Generația Tech, care îi ajută pe tineri și adulți să își dezvolte abilități digitale, ajungând la peste 9.000 de beneficiari în 8 ani.

„România trebuie să accelereze rapid ritmul de investiții în Inteligență Artificială pentru că are mințile tehnice de excepție cu care să construiască soluții recunoscute global. Din 2022 am demarat un laborator intern avansat de Inteligență Artificială în care am experimentat cu peste 50 de modele diferite: de la generare de text specializat și audio până la analiza emoțiilor, clasificare de date, căutare și interpretare avansată etc. În plus, ni s-au alăturat cei mai buni ingineri și experți în echipa specializată în AI și observ astăzi cum construiesc o tehnologie monumentală, care, iată, va fi dedicată procesului de a învăța.”, spune Paul Apostol, fondator Digital Nation.

„În România, Google.org, brațul filantropic al Google, sprijină Digital Nation cu un grant de 700.000 de dolari pentru Saro, un însoțitor AI care îndeplinește rolul de tutore, oferind sfaturi și motivare adolescenților și tinerilor profesioniști. Google sprijină obiectivele digitale ale României din 2015, lucrând cu organizații locale și regionale. Am ajutat peste jumătate de milion de oameni (în România) să învețe noi abilități digitale și am sprijinit peste 10.000 de afaceri și start-up-uri românești să beneficieze de tehnologie prin programele Grow with Google și Google for Startups. De anul trecut, ne-am concentrat mai mult asupra modului în care AI poate stimula economia, oferind oportunități educaționale și programe de formare sau recalificare, astfel încât toată lumea să fie gata să o folosească în avantajul său”, spune Elisabeta Moraru, Country Director Google România.

Cum funcționează Saro

Cine este Saro și ce face, mai exact? Este rezultatul a doi ani de dezvoltare și testare a mai multor instrumente bazate pe inteligență artificială și reprezintă un companion bazat pe AI, care urmărește performanțele fiecărui student și îi cunoaște obiectivele și obiceiurile, pentru a-i oferi suport personalizat, îndeplinind rolul unui „foarte bun prieten”.

Saro monitorizează zilnic interacțiunile studentului pe platformele de învățare și discută cu acesta pentru a evalua nivelul de motivație. Pe baza acestor informații, intervine înainte ca el să acorde mai puțină importanță studiului în favoarea altor activități. Saro oferă încurajări, conținut relevant precum știri din domeniul de studiu și poartă discuții profunde despre ambiții și viitor.

De asemenea, colectează date relevante pentru profesori și mentori, furnizându-le informații despre motivația fiecărui student, precum și feedback despre calitatea orelor și nivelul de dificultate.

Impactul asupra studenților și elevilor este semnificativ: Reprezentanții companiei precizează că Saro reduce considerabil rata de abandon școlar, îmbunătățește performanța academică prin utilizarea a peste 40 de tehnici de motivare și crește nivelul de implicare și atenție al studenților.



Concept testat și validat pe aproape 1.000 de cursanți

Saro este un concept testat și validat, fiind implementat pe grupuri de test în cadrul cursurilor Generația Tech. Rezultatele preliminare arată că tinerii și adulții care au interacționat cu Saro au avut cu 41% mai multe șanse să-și completeze temele decât cei abordați prin mesaje clasice prin e-mail sau SMS.

Feedback-ul utilizatorilor a fost pozitiv: 9 din 10 participanți au declarat că interacțiunea cu prototipul i-a ajutat să învețe mai eficient sau să-și recupereze temele lipsă.

În facultățile din România din 2025

Soluția este scalabilă și accesibilă și poate fi integrată ușor în universități, licee/colegii sau școli, folosind infrastructura de date deja existentă în majoritatea unităților de învățământ (cum ar fi catalogul online, planificatorul de lecții etc.).

În primii doi ani, Saro va ajunge la 4.000 de beneficiari în România, dintre care peste 200 de studenți din facultăți. Saro este conceput pentru a fi util și relevant în mai multe contexte educaționale și individuale. Deși momentan este adresat școlilor și universităților, Saro are potențialul de a fi folosit de oricine dorește să-și îmbunătățească experiența de învățare și să-și atingă obiectivele personale.

Despre Digital Nation

Digital Nation contribuie, de peste 8 ani, la digitalizarea forței de muncă din România și își îndreaptă eforturile către transformarea modului în care oamenii învață, prin intermediul mai multor programe, printre care: Generația Tech (care, până în prezent, a facilitat dezvoltarea gratuită de abilități digitale pentru peste 9.000 de români, cu vârste cuprinse între 16 și 65 de ani), Profesor in Online (în cadrul cărora au participat peste 40.000 de profesori, care și-au format competențe digitale, cu o rată de promovabilitate de peste 85%), IMM în Online, Alfabetar, dar și altele.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: