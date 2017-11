Dent Estet, companie membra a grupului MedLife, a incheiat primele trei trimestre ale anului 2017 cu o cifra de afaceri de aproximativ 6,5 milioane de euro, in crestere cu 31% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Cea mai mare contributie la cifra de afaceri au avut-o serviciile prestate in clinicile de adulti (65%), urmate de cele pentru copii si adolescenti (29%) si de laboratorul dentar (6%).

“Deschiderea primei clinici stomatologice complet digitalizate din Romania, proiect realizat alaturi si in cadrul familiei MedLife, a determinat o crestere vizibila, intr-un timp record, a interesului pentru tratamente digitale complexe dedicate adultilor, a numarului de pacienti si a cifrei de afaceri”, declara Cristian Taban, director executiv Dent Estet.

Preocuparea pentru tratamente complexe, care implica atat implanturi dentare, chirurgie, reconstructii de os etc., cat si proceduri digitalizate de estetica dentara sau ortodontie, este in continua crestere. Pacientii sunt mai informati cu privire la investitia in sanatatea lor dentara si inteleg impactul acesteia asupra sanatatii lor generale. In ceea ce priveste modul in care pacientii aleg medicul dentist, tendinta este aceea de a se orienta catre o clinica supraspecializata, cu toate specialitatile si serviciile complementare intr-un singur loc.

Conform unui studiu realizat recent, piata romaneasca a serviciilor de medicina dentara a ajuns la 1 milliard de lei si este dominata de companiile private care detin peste 90% dintre clinicile si cabinetele stomatologice din tara. Cifrele inglobeaza date de la peste 4.300 de cabinete, care au in total peste 10.000 de angajati.

Dent Estet detine 8 clinici stomatologice multidisciplinare in Bucuresti si Timisoara, destinate tuturor categoriilor de varsta, 3 divizii de excelenta unice in Romania (Implant Division, Esthetic Division si Advanced Orthodontic Division), un laborator de tehnica dentara digitala si 2 studiouri foto digitale. Toate acestea reunesc un numar de 48 de cabinete pe o suprafata totala de 2.500 de metri patrati, dintre care 2 sali de chirurgie complet utilate si 2 centre de diagnostic si radiologie digitala cu expunere minima la radiatii. In total, aproximativ 17.500 de pacienti au trecut pragul clinicilor Dent Estet anul acesta.