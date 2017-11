AdePlast a inregistrat un avans de 17% la 9 luni, din aceasta crestere 37% se datorandu-se polistirenului. Dupa trei trimestre, AdePlast a reusit sa livreze peste un milion de metri cubi de polistiren, depasind cu 87.000 de metri cubi productia din aceeasi perioada a anului trecut. Pana la sfarsitul anului compania estimeaza vanzari totale de peste 90 de milioane de euro.

“La export am avut un avans considerabil inca din prima jumatate a anului, iar pana in al treilea trimestru, am reusit aproape sa dublam nivelul de business pe aceasta zona. Totul se datoreaza unei cresteri exponentiale a cererilor pentru produsele noastre in tari ca Bulgaria sau Ungaria. Aici proiectele de termoizolatii se desfasoara intr-un ritm galopant, date fiind fondurile europene accesate in ultimul an pentru eficentizarea energetica”, declara Daniel Stancescu, CEO AdePlast.