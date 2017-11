"Firmele romanesti investesc foarte putin in ceea ce priveste promovarea in online, acestea nu au incredere si nu simt beneficiile pe care ar putea sa le ofere o comunicarea prin intermedul acestui canal, preferand mai mult variantele traditionale", a declarat Raluca Ghilea, director de inovare si strategie la Perceptum, in cadrul conferintei Smart Future, organizata de wall-street.ro in parteneriat cu Telekom, Microsoft, Colliers International, Perceptum, Digital Citizens Romania, Fibaro si IQOS.