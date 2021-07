Berea Ursus se relansează, îşi schimbă ambalajul şi vine cu o nouă identitate vizuală

Berea Ursus îşi schimbă integral ambalajul şi vine cu o identitate vizuală nouă în acest an, potrivit unui comunicat al companiei.

Am vrut să înţelegem mai bine ce îşi doresc oamenii de la un brand de bere local. În ultima vreme, oamenii se aşteaptă ca brandurile să abordeze subiecte cotidiene, să se implice mai mult în social, să aibă o contribuţie reală. De aceea, am venit cu un mesaj cu substanţă şi profunzime, pornit dintr-un insight în care cu toţii ne găsim în multe situaţii din viaţa de zi cu zi. Ne-am dorit ca Ursus să fie vocea colectivă care îndeamnă înspre asumare, curaj şi unicitate", declară Victor Teioşanu, Head of Premium Brands.

Noile ambalaje sunt disponibile în reţelele de comerţ modern şi tradiţional din România şi includ sticla de 500ml, 330ml, 750ml şi doza de 500 ml. Odată cu această lansare, Ursus introduce bax-ul de carton şi tăviţa pentru doze produse 100% din materiale reciclate, renunţă la ambalajul de tip PET şi introduce material reciclat în proporţie de 50% în compoziţia noilor doze.

O altă inovaţie pe care Ursus o aduce pe piaţa berii din România este Tin Box, o cutie metalică de colecţie care conţine 6 sticle URSUS Premium de 330 ml. Cutiile de colecţie pot fi găsite în 3 design-uri diferite şi sunt reutilizabile. Totodată, URSUS lansează şi o inovaţie de sezon, Ice Pack, un pachet ce conţine 6 sticle URSUS Premium de 330 ml şi un compartiment destinat cuburilor de gheaţă, iar datorită foliei de etanşare din interior împiedică scurgerea apei şi umezirea pachetului. Pachetul este perfect pentru timpul petrecut alături de prieteni în sezonul cald.

Istoria berii Ursus a început în anii 1878 în Cluj, unde a fost produsă pentru prima dată, iar de la nivel local, a început apoi să fie distribuită la nivel naţional în 1995.

Producătorul de bere Ursus Breweries mai deţine mărcile Timişoreana, Ciucaş, Peroni Nastro Azzurro, Grolsch, Azuga, Pilsner Urquell, Asahi Super Dry şi St. Stefanus, alături de marca de cidru Kingswood.

În prezent, Ursus Breweries deţine 3 fabrici de bere: în Braşov, Buzău şi Timişoara şi o micro-berărie în Cluj-Napoca. Ursus Breweries face parte din grupul Asahi Europe & International.

Sursa foto: Ursus

