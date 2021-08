Drulă și Metrorex pierd la Curtea de Apel: angajații de la metrou rămân cu majorarea salarială din pandemie

Angajații de la metrou rămân cu majorarea salarială de 18%, primită în pandemie, după ce solicitarea Metrorex a fost respinsă definitiv de către Curtea de Apel București.

Rezultatul vine după apelul făcut de către conducerea Metrorex la decizia din iunie a Tribunalului București, care catalogase cererea companiei privind suspendarea Contractului Colectiv de muncă, ce prevede o creștere salarială de 18% în plină pandemie, ca fiind inadmisibilă.

„Și ca să terminăm odată discuția: câștigul mediu brut lunar per salariat al Metrorex, în anul 2020, era de 9.901 lei. În propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru 2021, Metrorex are estimat un câștig mediu brut lunar per salariat de 12.739 lei”, preciza Cătălin Drulă pe Facebook la începutul lunii martie.

Decizia poate fi consultată AICI.

Drulă: La Metrorex există un dezechilibru între venituri și cheltuielile salariale

O companie care nu poate aduce venituri ca să-şi acopere cheltuielile intră în insolvenţă, iar la Metrorex există un dezechilibru între venituri şi cheltuielile salariale, a afirmat, miercuri, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Cătălin Drulă, la finalul şedinţei de Guvern.

Acesta a precizat că o eventuală scumpire a călătoriei nu ar rezolva problemele în care se află compania.

Întrebat dacă la Metrorex se vor reduce salariile cu 18% sau vor fi concediaţi 600 de angajaţi, el a răspuns: "Nu ştiu de unde sunt variantele acestea şi nici cifrele de concedieri, în niciun caz nu de la mine, ca să punem premisa întrebării corect".

"La Metrorex serviciul cere să fie furnizat zi de zi bucureştenilor. Consiliul de Administraţie şi managementul pe care l-am numit acolo fac eforturi pentru a restructura această companie şi a o aduce în zona de eficienţă. Într-adevăr, la nivelul actual şi la numărul actual de salariaţi, masa salarială nu este sustenabilă în condiţiile de venituri ale companiei. Salariile sunt undeva la 750 de milioane, iarăşi citez cifre din memorie, iar veniturile cred că sunt până în 200 de milioane, mai ales în această perioadă de pandemie. Dacă ar fi vremuri normale, ar fi 300. După cum vedeţi, este un dezechilibru destul de mare, compania mai are şi alte costuri. Poate de aici vine întrebarea dumneavoastră că pe undeva trebuie să crape, cum spuneţi. Da, există varianta, bineînţeles, a unei - sau, mă rog, ar fi putut să existe varianta - unei înţelepciuni, mai ales din partea sindicatului, care de altfel s-a ocupat de alte lucruri, după cum ştiţi, de protecţia unor privilegii şi a unor ilegalităţi, cum e cea cu spaţiile comerciale. Până la urmă, o companie care nu îşi poate aduce venituri să-şi acopere cheltuielile intră în insolvenţă. E şi obligatoriu să intre în insolvenţă. Există legi care obligă Consiliul de Administraţie la asta. Eu sper să nu se ajungă acolo şi să putem vorbi de o companie care să aibă cheltuielile salariale într-o zonă sustenabilă", a adăugat Drulă.

El a menţionat că aceste cheltuieli salariale s-au triplat, în condiţiile în care în 2016 se situau la 250 de milioane de lei.

Sursa foto: Shutterstock.com

