Cererea de produse de bricolaj în creștere – Brico Dépôt raportează vânzări cu aproape 20% mai mari

Retailerul de bricolaj Brico Dépôt România, parte a grupului britanic Kingfisher, raportează o creștere a vânzărilor pe piața locală de circa 19,2% în primul semestru al anului fiscal 2021-2022, ajungând la un total de 152 milioane de lire sterline (circa 177 milioane euro).

Potrivit raportului financiar al grupului Kingfisher, comparativ, în primul semestru al anului fiscal anterior, Brico Dépôt România a înregistrat vânzări de doar 107 milioane de lire sterline.

Compania afirmă, într-un comunicat remis redacției, că această creștere a vânzărilor a venit ca urmare a unei cereri ridicate din partea consumatorilor pentru produsele de bricolaj.

“Rezultatele din primul semestru al acestui an confirmă eforturile noastre de creștere accelerată a business-ului. Ne-am axat, în primul rând, pe extinderea gamei de produse. Astfel, în prima jumătate a anului am adăugat în portofoliu peste 6.000 de articole noi, atât marcă proprie Brico Dépôt, cât și brand-uri cunoscute, multe dintre acestea în categoriile pentru gradină sau baie. (...) Am lansat și o nouă gamă de bucătării modulare, peste 1.000 de configurații posibile.

Dezvoltarea serviciului Click & Collect a fost, de asemenea, o prioritate, astfel încât am crescut numărul de puncte special amenajate în magazine pentru ridicarea produselor comandate online de clienții noștri”, a declarat, în comunicatul citat, Adela Smeu, CEO, Brico Dépôt România.

Potrivit oficialului companiei, creșterea și diversificarea serviciilor au continuat simultan cu dezvoltarea portofoliului de produse și au fost însoțite de evaluări constante pe criterii multiple.

„Și de această dată, colegii din magazine și sediul central au avut o contribuție majoră la aceste reușite, toți cei 2.610 de angajați activi pe care îi avem în acest moment implicându-se în implementarea cu succes a proiectelor planificate”, a mai spus Adela Smeu.

Brico Depôt România, parte din grupul Kingfisher, a intrat pe piața din România în 2013, după achiziția lanțului de magazine Bricostore. În urma achiziției Praktiker din 2017, Brico Depôt devine al doilea jucător de pe piața DIY din România, cu 35 de magazine și peste 2600 de angajați. Credem că fiecare dintre noi trebuie să aibă o casă în care să se simtă bine, iar obiectivul nostru este ca reamenajarea locuinţei să fie accesibilă tuturor. Astfel, oferim clienților noștri produsele și accesoriile de care au nevoie pentru construcția sau reamenajarea casei.

