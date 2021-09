Dragoș Anastasiu: Am crezut că le știu pe toate și am plătit de multe ori „taxă de prostie”

Dragoș Anastasiu, fondatorul Eurolines, cunoscut și pentru rolul de jurat în cadrul vechii emisiuni „Arena Leilor” de la TVR din urmă cu mai mulți ani, a lansat, împreună cu alți oameni cu experiență din România, o platformă prin care își propune să ofere consultanță pentru micii antreprenori, dar și pentru cei care au ajuns la un anumit pas cu afacerea lor și caută modalități pentru a și le dezvolta, de a le face și mai mari.

În cadrul evenimentului de lansare, omul de afaceri a mărturisit că această inițiativă a venit și după ce, în trecut, s-a încăpățânat să ia singur toate deciziile de business, crezând că știe el mai bine, ceea ce s-a soldat, în multe cazuri, cu greșeli plătite scump. A plătit, cum îi place antreprenorului să spună, „o taxă de prostie”.

„Din experiența mea antreprenorială, îmi aduc aminte că, în timpul crizei precedente, mă plimbam prin cimitirul din fața sediului nostru, de cel puțin 3 ori pe zi, încercând să găsesc soluții. Și aveam senzația și certitudinea că trebuie să găsesc eu soluțiile și că toată lumea așteaptă ca eu să vin cu soluțiile. M-am plimbat destul de mult, așa că învățasem destul de bine cimitirul, până când am realizat că soluțiile nu sunt la mine, ci la noi. A trebuit să iau decizii de unul singur și am plătit, de foarte multe ori, o taxă pe prostie inimaginabilă. Chiar îmi aduc aminte o discuție cu prietenul meu, Felix Pătrășcanu (fondatorul Fan Courier – n.r.), care spunea că, la început crezi că trebuie să le știi pe toate, să le faci tu pe toate. La fel credeam și eu, și am greșit”, a declarat omul de afaceri în cadrul discursului său.

Reticența antreprenorului român de a cere sfaturi, de a apela la consultanță, la alți specialiști, este una des întâlnită, iar originea ei stă în mentalitatea românului și în deficitul de educație antreprenorială.

Așa că am discutat cu fondatorul Eurolines, una dintre cele mai importante companii din turismul românesc, despre problemele de mentalitate ale antreprenorului român, mentalitate care începe, totuși, să se schimbe, în special datorită și schimbării generațiilor de antreprenori.

Tinerii sunt ceva mai deschiși la sfaturi

Pentru că s-a lansat platforma prin care micii antreprenori să le poată cere oamenilor de afaceri de succes din România sfaturi și consultanță, chiar și dacă nu și-ar permite acest lucru, Adwise oferindu-le mai multe variante de a apela fără să-și facă griji în legătură cu posibilitatea de a plăti serviciile, l-am întrebat pe omul de afaceri la ce tip de antreprenori se așteaptă să apeleze la serviciile Adwise.

Dragoș Anastasiu a explicat, pentru wall-street.ro, că nu poți generaliza, oameni deschiși către sfaturi fiind pe toate palierele de vârstă, dar cei mai mulți vin din rândul tinerilor, care nu sunt la fel de reticenți precum cei din generațiile anterioare.

„Ne așteptăm să vină cei tineri pentru că sunt mai deschiși. Unii dintre ei, nu putem generaliza. Sunt și antreprenori la 50-60 de ani care sunt deschiși la astfel de lucruri, care înțeleg că nu le știu ei pe toate, care înțeleg că nu este necesar să plătească așa-zisa taxă pe prostie, și că trebuie să apeleze la specialiști, să aibă încredere în ei. E ca atunci când te duci la medic să te operezi. Te lași operat de el, nu te duci să te operezi de unul singur”, ne-a mai spus antreprenorul.

Din discuția cu el se înțelege și faptul că generațiile mai vechi de antreprenori nici nu au avut de ales, posibilitatea de apela la serviciile de consultanță, la sfaturile cuiva, fiind extrem de redusă în trecut.

Astfel, antreprenorii din generațiile vechi s-au obișnuit să ia singuri deciziile și să ajungă să creadă că se pricep ei la toate.

„În cazul nostru, nici nu prea aveam la cine să apelăm, așa că deveneam atotștiutori, făcând foarte multe greșeli și plătind pentru ele. Acum 25 de ani, și dacă aș fi vrut să stau cu cineva de vorbă, nu aveam cum. Probabil că firmele din Big 4 existau, dar erau de neaccesat pentru unul ca mine, la vremea aceea. În plus, atunci nici nu exista nivelul acesta de interacțiune, să mă întâlnesc cu un antreprenor și să stea la nivelul acesta să discute cu mine, să se uite în ochii mei. Acum există această posibilitate”, a subliniat Dragoș Anastasiu.

Totuși, lucrurile par să se schimbe, în condițiile în care generațiile noi sunt mult mai deschise la sfaturi și față de serviciile de consultanță.

”Lucrurile se schimbă. Cei tineri trăiesc într-o paradigmă diferită de generația mea. Încet, încet, eu cred că lumea va înțelege că aceasta este calea spre succes, că împreună suntem puternici, să apelăm la specialiști și să avem încredere în ei”, ne-a spus omul de afaceri.

Românii sunt reticenți față de servicii

Românii sunt destul de reticenți în ceea ce privește multe tipuri de servicii, nu doar în consultanța pentru afaceri. Nu te puține ori credem că știm cum trebuie făcute lucrurile, chiar și atunci când apelăm la un specialist, indiferent din ce domeniu.

Experiența de zi cu zi ne arată că mulți dintre cei care apelează la serviciile unui specialist, tot simt nevoia de a se implica și în partea de implementare, deși, cel responsabil de rezultate trebuie să fie specialistul, iar de cele mai multe ori, rezultatele slabe îi sunt atribuite acestuia, deși specialistul a făcut cum i-a spus clientul.

Această problemă este întâlnită în multe tipuri de servicii, lucru subliniat și de omul de afaceri.

E ca la arhitectură. Lumea se duce la arhitect, dar caută, de fapt, un desenator. Nu are încredere în ceea ce spune specialistul. Este o chestiune de mentalitate și de educație. Este natural să ai totul sub control, dar este greșit să spui: este banul meu și fac ce vreau. - Dragoș Anastasiu -

Românii vor să aibă totul sub control, mai ales când în joc sunt banii lor

Un alt motiv, adesea invocat de oamenii de afaceri români în situațiile în care cineva vine cu un sfat sau cu o sugestie, este dorința de a avea totul sub control, mai ales când el este cel care dă banii.

Un celebru personaj din peisajul mioritic, om de afaceri cu foarte mulți bani, spune că: „sunt banii mei și fac ce vreau”. Cu siguranță intuiți la cine mă refer.

Dar experiența personală a lui Dragoș Anastasiu l-a determinat pe fondatorul Eurolines să considere că este greșit să mergi pe principiul, „eu dau banii, eu decid”.

„Este o chestie naturală, să ai totul sub control, dar cu timpul îți poți da seama că nu trebuie să ai totul sub control, să nu te implici până în zona de micro-management, să le faci tu pe toate. Este o mentalitate greșită. Problema asta se poate rezolva începând de jos. De exemplu, în cadrul Romanian Business Leaders avem proiecte în care mergem direct în școli și discutăm cu copiii și le explicăm despre ce este antreprenoriatul”, ne-a mai spus Dragoș Anastasiu.

Inițiativa Adwise a venit și din dorința omului de afaceri de a-și împărtăși din experiență, de a da ceva înapoi antreprenoriatului românesc.

Prin platforma Adwise, antreprenorii interesați de serviciile de consultanță vor beneficia, printre altele, de suport pentru finanțare și servicii, pentru achiziții și transferuri de afacere, consultanță în dezvoltarea organizațională și dezvoltarea abilităților de antreprenoriat, management și așa mai departe.

Cei șapte fondatori ai platformei Adwise sunt: Dragoș Anastasiu, Tiberiu Istocescu (avocat și consultant, Managing Partner, Istocescu & Vintila), Mihaela Vintilă (avocat, Senior Partner, Istocescu & Vintila), Roxana Stan (expert în Resurse Umane, fost director HR la Eurolines), Dan Berciu (mentor business și management financiar), Ionuț Grigorescu (Antreprenor, developer, marketer) și George Leca (expert în Project Management).

Marius Ghenea (printre altele fondator Flamingo sau FIT Distribution), Wargha Enayati (fondatorul rețelei de clinici private Regina Maria), Dragoș Petrescu (fondator City Grill) se numără printre partenerii platformei Adwise.

Sursa foto: Adwise

