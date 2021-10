Prezent în cadrul retailArena 2021, Cătălin Samara, COO & E-Commerce Director și Executive Board Member Carrefour România, a realizat o scurtă restrospectivă a modului în care a decurs activitatea în 2021 pentru Carrefour, divizia locală a grupului francez cu acleași nume, care este unul din cei mai puternici retaileri de pe piața românească.

În multe privințe, anul 2021 se aseamănă cu cel din 2020, însă există și chestiuni punctuale cu care anul acesta fost diferit comparativ cu primul an de pandemie, spune Cătălin Samara.

„Toate canalele s-au comportat bine, am avut o evoluție bună și am continuat-o până acum. Există o orientare mare către magazinele fizice, hipermarketurile mențin un trend bun în continuare. E adevărat că există o orientare ceva mai puternică către magazinele de proximitate și o explozie a comerțului online”.

Carrefour are în plan să deschidă cel puțin 10 supermarketuri în 2022

Retailerul vrea să își continue planul de expansiune și în 2022 și are în plan să deschidă „cel puțin 10 supermakerturi” în 2022, după cum a declarat Cătălin Samara, în cadrul evenimentului.

„Continuăm cu deschiderea a cel puțin 10 supermarketuri, proximitatea e un levier extrem de important. Tot ce înseamnă magazine de proximitate, atâta în regim propriu, cât și franciză. Evident, cred că e loc și în România pentru magazine de tip discount Supeco. Accentuată va fi și sfera de online, aici am dezvoltat multe lucruri interesante. Avem acest omnichannel despre care din păcate nu prea vorbim. Aici cred ca e important să vedem că același client se manifestă diferit în funcție de zile.

Clientul poate sa fie în weekend client de offline și în timpul saptămânii client din online. Cu cât experiența e mai simplă și mai ușor personalizată, cu atat mai mult clientul respectiv poate deveni un client fidel. Pentru mine important sa avem fani, nu clienți. Poate fi ușor idealist, dar eu îmi doresc din suflet să avem fani, sunt foarte mulți clienți fideli atunci când ne uităm la tipologia de client. Există un plan strategic, am făcut o scanare clară a zonelor cu potențial de creștere relevantă. Avem un plan ambițios de expansiune”, a precizat Cătălin Samara, COO & E-Commerce Director, Executive Board Member Carrefour România.

Compania a anunțat că vizează patru patru direcții majore de investiții:

Partea de expansiune: deschidere de magazine noi, următoarele hipermarketuri din 2022 vor fi deschise la Bârlad și Ploiești.

Modernizare și întreținere a magazinelor existente, digitalizarea proceselor de back-office

Dezvoltarea sferei online

Digitalizare ( ecrane, etichete electronice)

