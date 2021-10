Cornel Morcov, Chief Commercial Officer FAN Courier a discutat în cadrul retailArena 2021 despre cele mai mari provocări cu care compania de curierat pe care o reprezintă se confruntă în această perioadă. La nivelul resursei umane, restricțiile impuse de pandemia de COVID-19 și noile norme de călătorii trasate de statele europene în acest an pune probleme șoferilor care nu optează pentru vaccinare.

„Legat de criza de soferi, noi am anticipat încă de la începutul acestui an că ne vom întoarce în bucla din 2017, 2018, cand personalul devenea un punct de durere pentru toți cei care adunau oameni noi în interiorul organizației.

Referitor la criza de soferi profesioniști, din ceea ce observam nu e atat de pronunțată pe cât s-a lăsat impresia că ar putea fi. Noi am crescut cu profesionisti, e adevărat că mulți din angajatii noștri au decis să plece peste hotare din cauza societății per ansamblul, care este una mai bună peste hotare (...)

Pandemia, însă, ne pune mai mult probleme din perspectiva șoferilor nevaccinați, e dificil să îi testăm mereu, șoferii noștri sunt blocați de multe ori în diverse puncte de frontieră”, a declarat Cornel Morcov, Chief Commercial Officer FAN Courier, în cadrul retailArena, una dintre cele mai importante conferințe de business dedicate industriei de retail, FMCG și eCommerce.

Pentru a suplini numărul mare de comenzi din perioada de Black Friday, dar și din preajma sărbătorilor de iarnă, începând cu luna august a acestui an, FAN Courier a inițiat procese intense de recrutare de personal pentru a acoperi poziții ca manipulant sau curieri. Pentru aceștia din urmă, e nevoie de un training care durează aproximativ o lună, o lună și jumătate.

Pentru 2021, compania fondată de Felix Pătrășcanu și Adrian şi Neculai Mihai estimează o creștere a cifrei de afaceri cu 10%. Până la finalul acestui an, FAN Courier va lansa divizia din Republica Moldova, care va avea 12 filiale, din care vor lucra aproximativ 30 de anagajați.

