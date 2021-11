Black Friday la Mobexpert: reduceri de până la 50% la mobilier și decorațiuni

Brandul de mobilier și decorațiuni Mobexpert începe campania de Black Friday din acest an pe 11 noiembrie și va oferi clienților reduceri de până la 50% pentru mii de produse de mobilier și decorațiuni.

Black Friday 2021 va avea loc în perioada 11-21 noiembrie atât în hipermagazinele Mobexpert, cât și online. Aproximativ 80% din produsele comercializate de retailer vor fi reduse. De asemenea, toate articolele disponibile în campania Black Friday vor putea fi pot fi cumpărate prin programe dedicate de rate extinse fără dobândă, atât online cât și în magazinele Mobexpert.

„Ne pregătim încă din martie pentru Black Friday. La fel ca în fiecare an, vom avea reduceri și la o serie de produse surpriză printre care reclinere, canapele de piele, produse fabricate în România, dar nu numai. Am pregătit și o serie de servicii adaptate contextului actual: livrare rapidă în maxim 48 de ore și posibilitatea de a plăti în rate fără dobândă. De asemenea, am investit major în logistică și am mărit spațiile pentru depozitarea produselor, ca să ne asigurăm că avem mii de produse pe stoc pentru clienții noștri”, a declarat Adelina Badea, CEO Mobexpert.

De asemenea, magazinele Mobexpert Outlet și secțiunea Outlet de pe site vor avea reduceri suplimentare, de până la 70%, la o gamă variată de produse, de la canapele la mobilier pentru living, dining, dormitor sau decorațiuni diverse.

Grupul Mobexpert a fost înfiinţat în 1993 şi este o companie 100% românească, deţinută de antreprenorul Dan Șucu. Reţeaua regională a Mobexpert numără, în prezent, 26 de hipermagazine şi magazine.

Ȋn România, reţeaua cuprinde hipermagazine în Bucureşti, Braşov, Suceava, Piteşti, Sibiu, Iaşi, Oradea, Constanța şi alte peste 15 de magazine de mai mici dimensiuni. Grupul Mobexpert are 2.100 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală de aproximativ 230 milioane euro.

De asemenea, grupul Mobexpert deţine opt fabrici de mobilă care produc pentru piaţa românească şi pentru export. Grupul Mobexpert include și 5 magazine Mobexpert Outlet dedicate ofertelor speciale, situate în Bucureşti (in zonele Pipera, Pantelimon, Militari), Suceava și Constanța.

Sursa foto: Mobexpert

