Francois Coste, Groupama, despre RCA: Este timpul să vorbim despre calitate, la un preț corect

Piața RCA a avut parte de un an 2021 tensionat, iar evenimentul care a marcat cel mai mult segmentul a fost falimentul celui mai mare jucător de pe piață: City Insurance.

Un faliment parcă așteptat de specialiștii din piață, politica de preț adoptată de cei de la City fiind principalul motiv pentru care au existat temeri că acest faliment se va produce. Tarifele mici pentru polițele RCA au atras mai mulți clienți, dar într-o țară cu o rată a accidentelor ridicată, cu un record negativ în ceea ce privește plata daunelor, nivelul despăgubirilor ajunge rapid la un nivel nesustenabil pentru un asemenea business, iar când ai o marjă de profit atât de mică este greu să întrunești reglementările legale.

În condițiile în care cel mai mare jucător al pieței a dispărut, prețurile polițelor au crescut, iar 2022 nu va veni cu o scădere a tarifelor practicate de asiguratori.

Francois Coste, CEO-ul Groupama România, spune că falimentul City a avut un impact semnificativ la nivelul pieței, șocul fiind resimțit și de companii, dar în special de către consumatori.

„2021 a fost pentru industria asigurărilor un an complex, cu multe oportunități, dar și cu cel puțin la fel de multe provocări. Cât privește falimentul liderului pieței RCA, un eveniment care a marcat industria de asigurări, fără îndoială că impactul a fost unul puternic în piață și s-a resimțit deopotrivă pentru companii și pentru consumatori.

Este, din păcate, a treia oară când ne confruntăm cu o astfel de problemă. Am însă încredere că toate aceste evenimente vor duce la o normalizare a pieței RCA și la o echilibrare a pieței de asigurări din România”, ne-a declarat Francois Coste.

CEO-ul companiei de asigurări a subliniat, totodată, că piața ar trebui să se concentreze acum pe calitatea polițelor RCA și mai puțin de preț.

„Ultimele evoluții din piață ne confirmă faptul că se fac pași importanți spre normalizare și convergență către Uniunea Europeană. Va urma o perioadă de stabilizare la nivelul pieței. Acum trebuie să vorbim mai mult despre calitate, la un preț corect, despre echilibru și creșteri sustenabile”, ne-a mai spus Francois Coste.

Piața asigurărilor a resimțit și în 2021 evoluția pozitivă pe segmentul de sănătate

În ceea ce privește evoluția generală a pieței de asigurări din România, oficialul Groupama a spus că interesul pentru asigurările de sănătate a continuat să crească și în 2021, iar pandemia a fost unul dintre factorii care au contribuit la această tendință.

„Un alt factor care susține dezvoltarea pieței de asigurări de sănătate este și o piață a muncii foarte tensionată, care cere o remunerație totală foarte atractivă pentru a putea reține și atrage talente.

În acest context, asigurările de sănătate au o contribuție semnificativă în crearea unei oferte atractive pentru angajați. Cu toate acestea, deși există potențial, evoluția este destul de modestă la nivel de piață. Avem încă de depășit multe bariere care țin în principal de modul în care consumatorii se raportează la risc și de deschiderea lor către ideea de prevenire”, ne-a mai explicat Francois Coste.

Per total, acesta spune că dinamica pieței a fost una pozitivă, un rol important avându-l și accelerarea digitalizării în asigurări.

„Însă ne-am confruntat în continuare cu o inflație ridicată în cheltuielile unitare cu daunele, cu o intensitate crescută a evenimentelor climatice și cu multe provocări generate de situația de pe segmentul RCA, ceea ce a necesitat multă agilitate și reziliență. Iar acestea sunt două dintre lecțiile pe care ar trebui să le luăm cu noi și în anii ce vin. Să nu ne abatem de la drumul nostru, chiar dacă traseul e poate uneori neclar sau provocările par de netrecut și să gândim mereu pe termen lung”, a subliniat Francois Coste.

Potrivit acestuia, Groupama a înregistrat o evoluție bună pe multiple linii de business din portofoliu – Asigurări de persoane (Asigurări de viață, sănătate și accidente), CASCO, Asigurări de locuință și Asigurări de călătorie.

„Noi am fost și primul asigurator care a decis să acopere în mod derogatoriu riscurile asociate Covid-19, fără ca lucrul acesta să însemne costuri suplimentare pentru clienți. Decizia a fost apreciată de clienți, cu atât mai mult cu cât a venit într-un moment în care nevoia de predictibilitate, de a avea alături un partener pe care să te poți baza a fost atât de mare”, ne-a mai spus oficialul asiguratorului.

Asigurările facultative încep să devină tot mai interesante pentru români

Cât privește evoluția anumitor tipuri de asigurări, Francois Coste a atras atenția asupra unui interes mai mare pentru tot ceea ce ține de asigurările facultative, fie că e vorba de asigurări de viață și sănătate sau de asigurări facultative pentru locuință.

„Pandemia a avut un impact pozitiv asupra modului în care fiecare dintre noi ne raportăm la ideea de risc și la lucrurile care contează cu adevărat pentru noi – sănătatea, familia, locuința sau planurile odată cu retragerea din activitate”, ne-a mai explicat CEO-ul Groupama România.

În plus, din 2022, implementarea PNRR va crește nevoia de asigurări care să acopere riscurile specifice noilor investiții masive ce vor fi făcute în economia României.

Ce așteptări are Groupama de la 2022

Compania de asigurări se va concentra mai mult pe ceea ce înseamnă sustenabilitatea în business.

„Cât despre provocările noului an, pe multe dintre ele le vedem deja conturându-se la nivel global. Trebuie să fim atenți la criza resurselor, la blocajele care apar în lanțurile de aprovizionare, la fenomenele meteo extreme, care au efecte mai puternice de la an la an și, bineînțeles, probabil că vom avea încă de gestionat și efectele pandemiei.

În 2022 vom continua să ne urmărim strategia, aceea de a crește susținut și de a ne dezvolta sustenabil, câștigând satisfacția clienților și partenerilor noștri. Ne propunem, de asemenea, să accelerăm investiția în digitalizarea proceselor noastre, pentru a le oferi clienților și colegilor noștri o experiență cât mai simplă și predictibilă”, ne-a mai spus Francois Coste, CEO Groupama România.

Sursa foto: Groupama România

