Start-up-ul românesc Salarium atrage o rundă de investiție în valoare de 500.000 euro de la Neogen Capital

Salarium, prima platformă de plată instantă a avansurilor salariale, a finalizat închiderea unei runde de investiții în valoare de 500.000 euro de la Neogen Capital. Scopul rundei este de a accelera procesul de creștere în rândul companiilor din România, de a susține eforturile de dezvoltare și integrare cu operatorii de payroll și cu platformele de beneficii.

Salarium Fintech a fost lansată în luna februarie 2021 cu scopul de moderniza sistemul de salarizare conform trend-urilor internaționale și schimbării paradigmei zilei de salariu prin introducerea în România a conceptului de „salary on demand”.

„Ne bucurăm că am ridicat runda de la Neogen Capital. Aceasta va susține planurile pe care le avem setate pentru perioada următoare și totodată validează soluția noastră și aplicabilitatea ei în piața din România. Am reușit să creștem o nouă nișă în ecosistemul de business românesc, aceea de „salary on demand”, care vine la intersecția dintre payroll tech, fintech și beneficii corporate. Neogen Capital, prin această rundă, ne-a acordat votul de încredere în ceea ce privește eforturile echipei de până acum și ne solidifică creșterea care va urma (...) Ne dorim ca în anii ce vor urma, soluția Salarium să fie adoptată de cât mai mulți angajatori din România, dar și internaționali. Prin intermediul Salarium, companiile angajatoare vor putea să ofere salariaților posibilitatea de a își accesa instant banii pentru zilele deja lucrate, oricând și de oriunde, pentru un plus de flexibilitate financiară”, a declarat Alina Ștefan, CEO Salarium Fintech.

„Neogen crede în potențialul fiecărei investiții pe care o face, iar în Salarium am văzut un potențial mare datorită problemei pe care o adresează și a modului în care reușește să rezolve această provocare. În afara potențialului de creștere a business-ului, investim în echipa implicată în procesul de a duce misiunea companiei spre succes, atât în plan local, cât și în plan internațional. Salarium are mai multe opțiuni de creștere, atât prin oferirea unei game mai diversificate de servicii financiare, cât și prin dezvoltarea de soluții noi de gestionare și motivare a forței de muncă dedicate companiilor”, a precizat Călin Fusu, fondator Neogen.

Salarium se adresează companiilor care doresc să aibă mai multă grijă de angajații lor, oferindu-le un plus de autonomie și control asupra finanțelor proprii. De asemenea, aplicația simplifică procesele clasice de acordare a avansurilor salariale și susținând eforturile de plată a acestora.

„BestJobs se regăsește în portofoliul Neogen, iar un viitor parteneriat între BestJobs și Salarium va reprezenta o oportunitate pentru dezvoltarea unei game ample de beneficii și a unor soluții prin care companiile își pot crește rata de atractivitate în piață”, a declarat Andrei Frunză, CEO BestJobs.

