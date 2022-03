ANPC a continuat controalele la Lukoil și a dat amenzi de 600.000 de lei

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au continuat controalele la 55 de benzinării Lukoil şi magazinele aferente acestora din 22 de judeţe, fiind aplicate 56 de amenzi contravenţionale în valoare totală de aproximativ 600.000 lei şi 29 de avertismente.

De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse în valoare totală de peste 16.000 lei, iar pentru 12 puncte de lucru comisarii au decis oprirea temporară a prestării serviciului şi încetarea practicilor comerciale incorecte, scrie Agerpres.



"Iată că operaţiunile noastre continuă în aceeaşi variantă fermă cu care v-am obişnuit în ultima perioadă! Trist este că o parte a opiniei publice naşte idei năstruşnice legate de controalele noastre. Ne gândim la toate aspectele fie că vorbim de salariaţi, fie că vorbim de orice alte consecinţe economice privind operatorii economici. Dar cel mai mult ne interesează consumatorii - cetăţeni români cu drepturi europene! Dacă atunci când am declanşat evaluarea activităţii marilor lanţuri de magazine, opinia publică era solidară cu acţiunile noastre, nu înţeleg ce s-a întâmplat de atunci şi până acum, mai ales că, fiecare dintre cei vizaţi are lucrători din România. Pare că pentru unii ar trebui ca respectarea legii să fie facultativă. Atitudinea unora dintre cei verificaţi mi se pare total nepotrivită, în raport cu lipsa de curăţenie, cu produsele expirate şi cu celelalte abateri depistate de colegii noştri şi asumate de cei sancţionaţi. Fac apel la bun simţ, la corectitudine pentru cetăţenii români şi, mai ales, la respectarea unor reguli elementare din partea operatorilor economici. Până atunci, vom continua să aplicăm sancţiuni şi vom desfăşura activităţi de control ferme, unitare şi cu impact major la nivelul întregii ţări!", a declarat Horia Constantinescu, preşedintele ANPC.



Cele mai importante deficienţe depistate de echipele de control au fost:comercializarea unor produse în afara datei durabilităţii minimale, deficienţe de informare pe etichetele de produs sau ale raioanelor, referitor la elementele de identificare-caracterizare ale mărfurilor sau la data durabilităţii minimale sau la preţul unitar, produse congelate cu aglomerări de gheaţă vizibile şi vitrine frig neigienizate şi murdare, pline de praf, mizerie şi insecte moarte.



De asemenea, comisarii au mai constatat nerespectarea regimului de temperatură de păstrare a produselor alimentare indicat de producător, comercializarea de butelii deteriorate, lovite, înfundate, ruginite, prezentând coroziuni, nerespectarea condiţiilor tehnice pentru desfacerea produselor, utilizarea unor spaţii de depozitare neigienizate şi lipsa preţurilor unor produse alimentare.



Nu în ultimul rând au fost depistate practici comerciale înşelătoare, respectiv utilizarea unor sintagme comerciale de promovare, care nu pot fi probate cu documente sau care se dovedesc a fi neadevărate comparând preţurile din magazin (exemplu "preţ special" etc.) sau neconcordanţa preţului de la raft cu cel de la casa de marcat şi nerespectarea regimului legal al promoţiilor.



Controalele ANPC au fost efectuate marţi la benzinăriile Lukoil din judeţele Neamţ, Argeş, Buzău, Gorj, Olt, Maramureş, Brăila, Sibiu, Covasna, Mureş, Prahova, Giurgiu, Bistriţa Năsăud, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Cluj, Hunedoara, Timiş, Tulcea, Vrancea şi Galaţi.



Luni, comisarii ANPC au dat 104 amenzi contravenţionale în valoare de 1,4 milioane de lei operatorilor economici care deţin benzinăriile Lukoil şi Gazprom, precum şi lanţul de magazine Berezka.

