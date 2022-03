Centrul de limbi străine Eucom oferă cursuri gratuite de limba română și engleză refugiaților ucraineni

În perioada următoare centrul de limbi străine Eucom va oferi cursuri gratuite de limba română și engleză pentru refugiații ucrainieni de pe teritoriul României. Astfel, aceștia se vor putea integra mai ușor în locurile unde au fost nevoiți să se relocheze. Cursurile se vor desfășura online, sub îndrumarea trainerului Ina Dobre, ucraineană de origine.

„Credem că în astfel de momente, fiecare dintre noi trebuie să se implice cum poate... tragediile scot la iveală și lucruri frumoase, precum umanitatea, empatia, soliaritatea. De aceea, noi am donat pentru refugiații ucraineni, atât în numele companiei, cât și personal, managementul dar și angajații care s-au implicat. Și ne-am dorit să facem mai mult de atât: să organizăm și cursuri. La Eucom, ne dorim să fim `your bridge to the world`. Asta suntem, așa unim oamenii, limbile, culturile diferite și ceea ce facem acum este în concordanță cu viziunea noastră de a ajuta 1 milion de oameni să progreseze în carieră. Prin această acțiune contribuim la viziune și oferim sprijin celor ce au nevoie și își doresc să progreze în cariera lor.

Iar acum, având în vedere ceea ce se întâmplă, cu atât mai mult trebuie să intervenim și să întindem o mână de ajutor. Sunt o mulțime de refugiați care rămân în România pentru a se adăposti de război și își caută joburi. Am văzut o mulțime de anunțuri online ale ucrainenilor care își caută joburi în țara noastră. Limba poate fi un impediment în găsirea unui job. De aceea, sperăm ca prin cursurile de română, respectiv engleză, pe care le oferim gratuit, îi putem ajuta să se acomodeze mai ușor aici și le creștem șansele de a-și găsi un job. Credem că dacă toți punem umărul și ne implicăm schimbăm în bine viața unor oameni care trec prin adevărate tragedii în aceste momente. Detalii despre cursurile oferite se găsesc pe site-ul nostru, eucom.ro.” Delia Dragomir, Managing Partner Eucom.

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

