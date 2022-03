Se deschide primul restaurant Popeyes din România. Când va avea loc inaugurarea

Sterling Cruise lansează în România celebrul brand american Popeyes și anunță deschiderea primului restaurant pe 9 aprilie, în Băneasa Shopping City.

Fondat în 1972 în New Orleans, Popeyes este unul dintre cele mai mari lanțuri de restaurante cu servire rapidă din lume, reușind să creeze o nișă pe piață prin rețetele autentice, în stil Louisiana. Brandul este fondat pe o tradiție culinară veche de 300 de ani, care aduce o fuziune de stiluri de gătit, condimente și ingrediente. Popeyes este prezent în peste 25 de țări din întreaga lume.

Sursa Foto: Sterling Cruise

În urma acordului exclusiv semnat anul trecut cu PLK Europe GmbH®, compania Sterling Cruise, dezvoltator exclusiv al brandului Popeyes în România, va inaugura primul restaurant Popeyes pe piața locală în luna aprilie. Planurile de extindere a brandului sunt ambițioase: peste 90 de restaurante, în următorii zece ani.

Încă de la început, vom veni în întâmpinarea clienților noștri cu serviciul Delivery, comanda la kioskuri, programul Loyalty sau comanda prin aplicația mobilă. Totodată, momentul deschiderii primului Restaurant Popeyes din România marchează lansarea unui plan ambițios de expansiune, cu peste 90 de restaurante în următorii 10 ani și o contribuție consistentă în comunitătile noastre, prin crearea de noi locuri de muncă și oportunități de dezvoltare. Mihaela Lungu, Chief Marketing Officer Popeyes România

Popeyes România se va deschide publicului în data de 9 aprilie, în unul dintre cele mai mari centre comerciale din București - Băneasa Shopping City, în zona de food court.

Sursa Foto: Sterling Cruise

Fondat în New Orleans în 1972, Popeyes ® are peste 45 de ani de istorie și tradiție culinară. Popeyes® se distinge printr-un meniu unic în stil New Orleans, care include produse de pui, unic condimentat, creveți prăjiți și alte rețete locale. Pasiunea brandului pentru moștenirea sa din Louisiana și mâncărurile aromate autentice i-au permis lui Popeyes® să devină unul dintre cele mai mari restaurante cu produse din pui, cu servire rapidă din lume, cu peste 3.700 de restaurante la nivel global.

Restaurant Brands Internațional Inc. este una dintre cele mai mari companii de restaurante cu servire rapidă din lume, cu peste 35 de miliarde de dolari în vânzări anuale la nivelul întregului lanț și peste 29.000 de restaurante în peste 100 de țări.

Sterling Cruise este un grup de restaurante multibrand, înființat în 2014, care operează în prezent aproape 40 de restaurante în toată România. Investind într-o gamă largă de industrii, Sterling Cruise se concentrează pe sectoare care includ food and beverages, ospitalitatea urbană, industriile alimentare, retail și imobiliare.

Sursa foto: Popeyes Romania/ Facebook

