Lanțul de restaurante american Popeyes a împlinit în luna aprilie un an de activitate pe piața din România, în acest timp deschizând șase restaurante în locuri plasate strategic în București. Iar drept dovadă a impactului pe care l-a avut Popeyes printre consumatorii români în numai un an de existență în țara noastră, lanțul a primit premiul Best New Restaurant în cadrul galei Tazz Awards - Digitally Stepping Into The Future.