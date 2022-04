Carrie Santos, CEO Entrepreneurs'​ Organization: Cel mai important pentru refugiați este să-și poată face propriile alegeri

Reprezentanții Entrepreneurs’ Organization (EO), cea mai mare asociație antreprenorială din SUA, au venit în România pentru a discuta despre modul în care statul și mediul de afaceri îi pot ajuta pe refugiați.

Carrie Santos, CEO Entrepreneurs'​ Organization, care a lucrat atât ca director executiv al Crucii Roșii din SUA, dar și în Departamentul de Stat, a explicat pentru wall-street.ro cum ar putea să fie combinate eforturile oficialilor și cele ale mediului privat de- a-i ajuta pe refugiații din Ucraina.

Ce poate face mediul de afaceri pentru refugiații din Ucraina

”Varianta optimă este ca fiecare sector al societății, al economiei, să contribuie cu ce știe mai bine să facă. Antreprenorii sunt foarte buni la a demara lucruri, nu ezită, nu se tem să își asume riscuri. Avem membri ai EO care au zburat din toată lumea, au mers la granița [n. red: Ucrainei] și au spus «O să ajut, o să văd eu ce fac, o să dau niște telefoane, o să aduc camioane, autobuze». În sectorul public nu poți face asta; ai nevoie să faci cereri oficiale pentru un autobuz, să completezi diverse hârtii, care să fie contra-semnate. Așa că sunt foarte bucuroasă să văd cât de repede reușesc antreprenorii să aducă lucruri de primă necesitate, pe care știu din experiența mea că până și Crucea Roșie le aduce uneori din alte țări, poate chiar cu vaporul, deci vă imaginați cât timp le ia să ajungă”, spune Carrie Santos.

You will find more infographics at Statista

Citește și: Refugiații ucraineni au fost jefuiți în Bulgaria

În același timp, refugiații au nevoie de siguranță, pe care autoritățile o pot oferi cel mai bine. Există, de pildă, riscul traficului de persoane și aici, spune CEO-ul Entrepreneurs’ Organization, metodele de marketing folosite în sectorul privat sunt extrem de utile pentru a transmite cât mai rapid mesaje, pentru a educa femeile și copiii privind pericolele de acest fel.

Cea mai bună practică este să te asiguri că refugiații pot face propriile alegeri, pot decide asupra propriului destin. Carrie Santos, CEO Entrepreneurs'​ Organization

Care este cea mai bună practică într-o criză a refugiaților

”E extraordinar că refugiații primesc adăpost rapid și că oamenii își deschis casele pentru ei, dar pe termen lung, pentru sănătatea lor mentală, refugiații au nevoie de propriile lor locuințe. Chiar dacă sunt apartamente mici, le dă un semn de autonomie, de control. E altceva când nu locuiești în dormitorul cuiva. E extraordinar să ai un dormitor la început, dar trebuie să găsim soluții pe termen mediu”, spune CEO-ul Entrepreneurs’ Organization

Citeste si: Președintele EO, despre cum îi pot ajuta mai bine antreprenorii pe...

Care este cea mai bună practică într-o astfel de situație? Răspunsul lui Carrie Santos, care are o lungă experiență în domeniu atât în sectorul public cât și mediul privat. poate fi surprinzător pentru mulți dintre cei care s-au implicat în ajutorarea pe refugiații din Ucraina. ”Cea mai bună practică este să te asiguri că refugiații pot face propriile alegeri, pot decide asupra propriului destin. Poate noi ne gândim că ar fi mai bine să meargă aici sau acolo, dar demnitatea umană impune ca ei să poată merge acolo unde au nevoie. Sunt foarte bucuroasă că guvernele europene au deschis granițele și au lăsat refugiații să treacă dintr-o țară în alta. Să le oferi refugiaților o alegere – poate au rude în Londra, sau în Țările de Jos, și vor să li se alăture – acesta e cel mai important lucru.”

Citeste si: Olena Bondar, refugiată ucraineană: Nu știam că românii pot fi atât...

Antreprenorii au multă flexibilitate în ceea ce privește politica de angajare și pot fi parte a soluției, în ceea ce privește locurile de muncă. Carrie Santos, CEO Entrepreneurs'​ Organization

Cum a funcționat programul pentru refugiați în Statele Unite

Antreprenorii, spune Carrie Santos, au multă flexibilitate în ceea ce privește politica de angajare, deci pot fi parte a soluției, în ceea ce privește locurile de muncă de care au nevoie refugiații. Ei pot oferi training-uri online sau locuri de muncă remote, și nu doar atât. De exemplu, un membru EO din București care are o școală privată va primi elevi ucraineni și va angaja profesori ucraineni.

Citește și: Cum se vede criza refugiaților de dincolo de graniță | Interviu cu un voluntar care a fost de patru ori cu ajutoare în Ucraina

”Un exemplu în SUA: am avut decenii bune un program pentru refugiați prin care diferite orașe și regiuni care aveau probleme economice, deficit al forței de muncă, să invite refugiații să vină. S-a întâmplat în Upstate New York, în Buffalo, și rezultatul a fost revitalizarea acestor zone. Am avut refugiați din războiul din Bosnia care au venit în centrul Statelor Unite și au reconstruit orașe care erau în declin. Poate fi o explozie de energie și de viață pentru locurile care au o criză a forței de muncă”, conchide Carrie Santos interviul acordat wall-street.ro.

Citeste si: Michel denunţă "atrocităţile" armatei ruse, Kuleba vorbeşte de...

You will find more infographics at Statista

Cine este Carrie Santos

Carrie Santos este în prezent Chief Executive Officer al Entrepreneurs' Organization, cu peste 16.000 de membri în 62 de țări și o misiune de implicare a antreprenorilor de top pentru a-i învăța, a crește și a-și atinge potențialul maxim. Ea are o experiență de peste 8 ani în calitate de director executiv al Crucii Roșii Americane și a lucrat înainte aproape un deceniu în Departamentul de Stat al SUA, în cadrul Biroului pentru Populație, Refugiați și Migrație.

În cadrul aceluiași Birou, ca ofițer de program pentru Rusia, a coordonat milioane de dolari în asistență umanitară anuală a Guvernului SUA pentru populațiile strămutate din Caucazul de Nord după războiul din Cecenia.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Radu Pircă a lucrat în presa scrisă, online, TV și radio la ProTV, Cotidianul, stirileprotv.ro, ProFM, Jurnalul și Cultura, printre altele. A ținut seminarii de istoria gândirii politice și istorie politică și a publicat articole de istorie în România și Franța. Este absolvent de Științe Politice, în cadrul SNSPA. Mai multe articole scrise de Radu Pircă »

Te-ar putea interesa și: