Românii beau mai puțină bere și renunță la PET în favoarea sticlei. De ce avem totuși mai mulți producători față de 2020

Piaţa berii a rămas relativ stabilă în 2021, consemnându-se o scădere de 0,7% în volum, potrivit reprezentanţilor Asociaţiei Berarii României, citați de Agepres.

"Revenirea la volumele din 2008 (de 20,2 milioane de hl - n. red.) este puţin probabilă din două motive. Pe de o parte trebuie să ne uităm la evoluţia demografică a ţării. Consumul per capita nu a suferit modificări importante faţă de 2008, dar populaţia României este în scădere din cauza migraţiei, din cauza îmbătrânirii etc. Cred că foarte important este pentru noi, ca industrie, şi aşteptările sunt în zona creşterii de valoare, nu neapărat de volum. Cred că 2022 ar putea să continue acest trend uşor negativ influenţat şi de inflaţie, dar şi de scăderea puterii de cumpărare etc., însă în continuare aşteptăm să avem creşteri în valoare, având în vedere şi tendinţele", a susţinut, miercuri, preşedintele Asociaţiei Berarii României, Mihai Voicu, într-o conferinţă de presă.

De ce a scăzut consumul specialităților de bere

Berarii locali au continuat să diversifice tipurile de bere pe care le-au pus la dispoziţia consumatorilor. Mixurile de bere şi berile aromatizate, precum şi berea fără alcool, au înregistrat cele mai mari creşteri, de aproximativ 20%, în timp ce specialităţile de bere au scăzut cu 43%.

La rândul său, Mihai Voicu a spus că HORECA este "de vină" pentru scăderea înregistrată de segmentul specialităţilor de bere superpremium sau speciale, ”pentru că acolo au fost restricţiile cele mai mari şi acolo este consumul pentru această categorie. S-a încercat compensarea prin online, dar nu suficient".

De altfel, ponderea deţinută de sectorul HORECA în vânzările de bere a crescut doar cu un procent faţă de 2020, până la 9% anul trecut, comparativ cu o pondere de 15-20% în anii anteriori pandemiei.

PET-ul scade, dar rămâne pe primul loc

La nivel de ambalaje, piaţa berii revine la tendinţele de dinainte de criză, iar sticla creşte în timp ce PET-ul pierde teren. Astfel, sticla înregistrează o creştere de 4 puncte procentuale faţă de anul anterior, ajungând să deţină 31,6% din piaţa ambalajelor. Şi doza şi butoiul marchează creşteri, la 24,3% şi, respectiv, 2,6% PET-ul este singurul tip de ambalaj care a scăzut în 2021, cu peste 5 procente, şi s-a poziţionat la 41,4% din piaţă.

Deşi pe parcursul anului trecut s-a consemnat o creştere a importurilor, de 0,5 milioane hl, atingând un total de 0,69 milioane hl, piaţa locală a berii continuă să îşi păstreze caracterul profund naţional, ponderea producţiei locale rămâne de circa 97% din consumul intern. Exporturile de bere au scăzut uşor, cu 0,4 milioane hl faţă de anul anterior, atingând 0,49 milioane hl.

Mai mulți producători de bere în 2021 față de 2020

Numărul producătorilor de bere a crescut anul trecut la 93, faţă de 86 în 2020. "Din totalul de 93 de producători de bere, 85 sunt microberării, iar restul sunt producători mari", a detaliat Voicu.

Chiar şi în condiţiile unei stagnări în volum a pieţei, sectorul de bere continuă să aibă un impact pozitiv semnificativ asupra economiei româneşti. Industria berii asigură la nivelul întregii ţări, direct şi indirect, un număr de aproape 61.000 locuri de muncă pentru români, acoperă exclusiv din producţia locală aproximativ 97% din consumul intern de bere, iar 50% din ingredientele folosite la fabricarea berii provin din agricultura României.

În 2021, berea lager a continuat să domine preferinţele românilor, cu o pondere de 93,6%, în uşoară scădere faţă de anul anterior. Mixurile de bere şi berile aromatizate şi-au adjudecat 3,8% din piaţă, iar berea fără alcool a deţinut o pondere de 1,7%. Ultimele două categorii au înregistrat cel mai mare salt anul trecut faţă de 2020, respectiv 21% în cazul mixurilor şi 20% în cazul berii fără alcool. Specialităţile - berea neagră, nepasteurizată, albă, ale, roşie etc. - deţin 0,9% din piaţă şi au fost cele mai afectate de criza Covid-19. Categoria a marcat anul trecut o scădere puternică, de 43% faţă de anul anterior, continuând trendul descendent înregistrat anul anterior (-28%).

Eforturile investiţionale ale producătorilor de bere membri ai Asociaţiei înregistrează o tendinţă în creştere, acestea ridicându-se la 100,5 milioane euro în 2021, în creştere cu aproape 28 milioane euro faţă de 2020. Investiţiile cumulate ale membrilor Berarii României de la înfiinţarea Asociaţiei au atins 1,8 miliarde euro.

Membrii Berarii României au contribuit, anul trecut, la bugetul statului cu 272 milioane euro. Nivelul contribuţiei cumulate din partea membrilor Asociaţiei, în ultimii 18 ani, a depăşit 4,4 miliarde euro.

