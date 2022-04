O capsulă spațială va fi echipată cu un bar și wifi. Cât costă o călătorie cu aceasta

Într-o perioadă în care misiunile din domeniul turismului spaţial s-au înmulţit, compania americană doreşte să se lanseze în acest sector de activitate în anul 2024. Peste 600 de bilete au fost deja vândute.

Ambianţa din viitoarea capsulă - hublouri cu înălţimi de 1,5 metri ce asigură o vedere panoramică, fotolii căptuşite, pereţi în tonuri de violet şi lumină difuză - a fost prezentată prin intermediul unor planşe ilustrate şi este considerabil diferită în raport cu stilul capsulelor spaţiale concurente, adeseori vopsite în alb şi care lasă impresia unui spaţiu aseptic.

