Adelina Păsat, fondator Nutrivita: Românii au o apetență pentru produsele junk food

Cu toate că multe studii arată că românii mănâncă mult și prost, mentalitatea aceasta este una la care țara noastră începe să renunțe, pe măsură ce tinerele generații conștientizează tot mai mult rolul alimentației în viața de zi cu zi. Piața produselor eco a căpătat un avânt considerabil odată cu Millennials, o generație care nu a prins vremurile părinților și bunicilor lor și care nu se mai dezvoltă după premisa „mănâncă acum, că nu se știe mai târziu”. Cu toate acestea, segmentul de produse sănătoase mai are încă un drum lung pe parcurs până la maturitate, au povestit pentru wall-street.ro, soții Adelina și Cristian Păsat, fondatorii importatorului specializat de produse dietetice și bio, Nutrivita.

În urmă cu 15 ani, Adelina și Cristian Păsat au pariat totul pe produsele bio și și-au lăsat în urmă carierele construite până atunci în marketing, respectiv construcții. Afacerea s-a născut, în primă fază, dintr-o nevoie personală, ca mai apoi să devină o nișă fiabilă de dezvoltare.

„La prima sarcină rămăsesem cu multe kilograme în plus și căutam tot felul de soluții să mănânc mai sănătos. Nu prea erau opțiuni la vremea aceea. Singurele produse care se găseau pe rafturile supermarketurilor erau produsele pentru diabetici. Am tot prospectat piața și am zis că există o oportunitate. Ne-am întrebat cum ar fi să începem să comercializăm produse mai sănătoase pentru cei care ca mine, care căutau o alternativă la produsele ultraprocesate din supermarketuri. Ne-am lansat în această încercare, ce părea nebunească la vremea aceea”, a explicat Adelina Păsat.

Businessul fondat de soții Păsat pătrundea în România la începutul anilor 2000, mai exact în 2007, pe vremea când în marile aglomerări urbane începea să se simtă febra generată de deschiderea marilor lanțuri de restaurante fast-food. Era greu atunci să îi convingi pe oameni să mănânce mai sănătos, componenta aceasta fiind undeva pe locul 20 în preferințele lor, ne povestește Cristian Păsat.

„Veneam după anii `90 când se mânca pui prost, în sensul că intraseră marile lanțuri de fast-food în România și era un trend să te duci la acest tip de restaurante. Încă ne mai luptăm cu mentalitatea că românii mănâncă mult și prost. Cam asta e imaginea. S-a schimbat comportamentul, e adevărat, dar mulți din afara țării au impresia asta și de aceea vedem foarte multe importuri și produse distribuite pe rafturile supermarketurilor de o calitate îndoielnică. De ce? Tocmai pentru că există această apetență a românilor pentru produse junk food”, a adăugat Adelina.

„Mănâncă acum că nu se știe mai târziu”, o sintagmă care pentru tinerele generații nu mai are niciun sens

Fără îndoială, Millennials par să fie motorul schimbării în comportamentele alimentare ale românilor. Ei au devenit tot mai preocupați de sănătate, fiind conștienți de necesitatea de a consuma alimente de calitate, chiar dacă sunt poate mai scumpe decât produsele convenționale. Mai mult, populația urbană e mai dispusă să renunțe la stilul alimentar tradițional, cu sandviciuri la prânz sau ciorbă, alegând soluții alimentare potrivite cu stilul de viață modern.

Într-adevăr, au fost schimbări majore în ultimii ani în mentalitatea românilor și în special o datorăm generației Millennials care au avut acces la informații și care nici nu au trăit vremurile acelea de demult, cu cozi. Noi suntem generația care a stat la coadă, cu părinții de mână, să ne luăm lapte, rația de unt și tot ce se mai dădea pe cartelă la vremea aceea. Pe de altă parte, generațiilor tinere li s-au oferit acces la toate, nu se mai merge pe mentalitatea «mănâncă acum că nu se știe mai târziu»".

„În mentalul colectiv noi am rămas cu alimentația tradițională a bunicilor și părinților noștri, care lucrau la fabrică sau în agricultură și aveau nevoie de un necesar caloric foarte mare. Mereu se da acest exemplu că b«nicul meu a mâncat slănină toată viața, a băut țuică și a fost sănătos». Numai că bunicul care se ducea la coasă și făcea o mulțime de muncă fizică, nu se mai regăsește în profilul bunicului de azi atât de mult, care stă și rezolvă sudoku și se uită la știri la televizor, sau chiar pe Netflix mai nou”, a mai precizat Adelina Păsat.

A ajuns piața produselor bio din România la maturitate?

Chiar dacă mai au până să ajungă să se lupte de la egal la egal cu produsele obișnuite de pe rafturile supermarketurilor, alimentele bio și-au făcut loc încet, dar sigur, în coșul zilnic de cumpărături al românilor. O oarecare maturitate există, dacă ne raportăm la ultimii zece ani, însă „mai avem un drum lung de parcurs”, este de părere Cristian Păsat.

Există o evoluție, prima dată a fost noutatea, după care pe măsură ce din ce în ce mai mulți au testat produsele, au simțit calitatea, au început diversificările sau testarea diversităților (...) Dacă ne uităm în țările occidentale și în SUA, acolo sunt și mai nișate unele tipuri de produse, consumatorii au devenit mai sofisticați și apreciază lucruri care pentru noi nu reprezintă încă un criteriu principal. Eu personal cred că produsele fără zahăr vor fi în viitorul apropiat și îndepărtat o categorie de produse din ce în ce mai căutată pentru că are un beneficiu evident. Cristian Păsat, cofondator Nutrivita

Însă, în timp ce vesticii au trecut și la o etapă de grijă pentru mediu pe care produsele bio o garantează, România se află încă în etapa în care își dorește siguranță alimentară.

Mai mult de jumătate dintre consumatorii la nivel global au devenit mai interesați de produsele ecologice în timpul pandemiei, iar Millennials sunt cei mai atenți la impactul pe care îl au deciziile lor de cumpărare asupra mediului, arată sondajul PwC Global Consumer Insights Pulse, realizat în vara anului trecut.

În viitor, și Nutrivita își propune să atragă și consumatori care apreciază produsele bio nu doar pentru sănătate, ci și pentru grija față de mediu. Cele mai populare produse din portofoliul companiei sunt cele din marca proprie, bio junior, care include cereale pentru mic dejun, gustări sănătoase, biscuiți cu ingrediente naturale. Alte produse solicitate de români sunt și cele din categoria „fără zahăr”, de la tablete de ciocolată, brioșe, checuri sau cereale pentru mic dejun.

Nutrivita este prezentă în majoritatea rețelelor mari de retail, cu excepția Penny, Kaufland și Lidl. În 2021, compania înființată de soții Adelina și Cristian Păsat a înregistrat o cifră de afaceri de 18,83 de milioane de lei și un profit net de 2,51 de milioane de lei, potrivit datelor furnizate de fondatorii afacerii.

