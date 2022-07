Preşedintele USR, Cătălin Drulă, susţine că ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, "distruge" calea ferată, având în vedere că 35 din 74 de licitaţii de reparaţii au fost anulate în ultimele săptămâni.

"Cum distruge Grindeanu calea ferată: 35 din 74 de licitaţii de reparaţii, anulate în ultimele săptămâni. În PNRR Transporturi, Sorin Grindeanu are 1 miliard de euro pentru lucrări rapide de creştere a vitezei pe sute de kilometri de cale ferată. Cu aceşti bani, Grindeanu ar trebui să facă: înlocuiri de şină, traversă, schimbătoare de cale (macaze), electrificare, treceri la nivel sau centralizare electronică. Modelul este cunoscut de anul trecut. Cu bani de la bugetul de stat am reparat o linie între Buzău şi Făurei. A costat 60 de milioane de lei pentru 40 km, a durat 5 luni şi a crescut viteza de la 30 km/h la 120 km/h", a scris Drulă sâmbătă, pe Facebook.



El a menţionat că astfel de lucrări rapide, eficiente şi cu beneficiu enorm pentru călători ar putea fi executate, cu un miliard de euro din PNRR, "pe sute şi sute de kilometri de cale ferată".



"Incompetenţa PSD ne arată că până şi replicarea unui model de succes este prea mult. Din 74 de licitaţii lansate, 35 au fost anulate fiindcă nu a ofertat nimeni. Pe celelalte a venit câte un singur ofertant. Şi mai sunt câteva zeci de astfel de puncte nevralgice aflate în licitaţie pentru care ar trebui să se depună oferte în luna august", susţine Drulă.



Potrivit liderului USR, defalcat pe regionale CFR, situaţia este următoarea: Regionala Craiova: 20 licitaţii anulate, 6 cu oferte depuse; Regionala Bucureşti: 11 licitaţii anulate, 4 cu oferte depuse; Regionala Braşov: 4 licitaţii anulate, 17 cu oferte depuse; Regionala Galaţi: 6 licitaţii (fără oferte depuse); Regionala Timişoara: 0 licitaţii anulate, 5 cu oferte depuse; Regionala Iaşi: 1 licitaţie (fără oferte depuse); Regionala Cluj: 0 licitaţii anulate, 7 depuse, 24 fără oferte depuse.



El a adăugat că în total au fost 35 licitaţii anulate, 39 licitaţii cu oferte depuse, 31 fără oferte depuse (în derulare).



"În total, domeniul feroviar are alocate în PNRR 4 miliarde de euro. România va pierde aceşti bani, dacă anul acesta nu sunt contractate cel puţin 2 miliarde", mai susţine Drulă.

