Dintre cele 7 hub-uri logistice pe care Menlo Electric le-a implementat în Europa, clienților români li se oferă livrare direct din depozitul din Constanța.



Menlo Electric este unul dintre principalii 5 distribuitori din UE al mărcilor fotovoltaice Jinko Solar și Risen Energy, precum și distribuitor oficial in UE pentru JA Solar, Sungrow, SolarEdge și FoxESS. Primele câștiguri în valoare de 2,5 milioane de euro au venit exclusiv din vânzări în Germania și Olanda. În acest moment, Menlo Electric livrează mărfuri în valoare de peste 12 milioane de euro pe lună în peste 20 de țări, din Spania până în Estonia și din Regatul Unit până în Liban.



„Am livrat 50 MW pe această piață în ultimul trimestru – cantitate suficientă pentru a furniza instalații fotovoltaice pentru 10,000 de case. Un birou regional în București cu personal de vânzări, echipă tehnică și de marketing ne va ajuta să ne dezvoltăm mai rapid parteneriatele locale. Planul nostru este să extindem portofoliul de clienți locali la peste 100 de companii până la sfârșitul anului 2022.” a declarat Florin Dinu, Country Manager Menlo Electric în România.

Menlo Electric își extinde paralel si activitățile de CSR în România. Compania derulează un program intitulat „Energy to power your future”. Programul oferă, prin intermediul instituțiilor care îngrijesc copiii, instalații fotovoltaice - gratuit. Prima instalare din România va fi realizată la Iași.



„Prețurile vertiginoase ale energiei pun o presiune mare asupra bugetelor multor instituții, lăsând puține fonduri disponibile pentru îngrijirea copiilor. De aceea, împreună cu partenerii noștri de la Jinko Solar și Sungrow, am decis să ajutăm o unitate locală.” a declarat Sebastian Stoica, șeful de dezvoltare a afacerilor Menlo Electric din România.

Sursa foto: graja / Shutterstock.com