Grupul american de rezervări de călătorii, Booking Holdings, cel mai mare furnizor global de servicii turistice online și de servicii conexe, a decis să deschidă în România un Centru de Excelență. Noul sediu este amplasat pe Calea Șerban Vodă, din zona Tineretului, București, în sectorul 4. Pentru a pregăti personalul specializat și înalt specializat din IT, gigantul tech american a închiriat un spațiu 4.000 mp în clădirea de birouri U Center din București, deținută de Forte Partners, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori români.

Noul hub din România este singurul de acest fel dezvoltat de Booking Holdings ce găzduiește aproximativ 160 de specialiști, angrenați într-un sistem de lucru hibrid. Angajații lucrează la proiectele internaționale ale companiei, în departamente de support IT, security engineering, cybersecurity, fraudă. Compania urmează să investească în următorii cinci ani 100 de milioane de euro, la nivelul întregului grup.

„Am deschis acest centru în România datorită talentului regăsit aici, în special în zona de IT și în zona de limbi străine. Oamenii din România sunt bine pregătiți pe aceste două paliere (...) A fost importantă și conexiunea la internet, dar și capacitățile de business. Însă primul motiv a fost forța de muncă”, a declarat Anca Fotache, Directorul General al Centrului de Excelență Booking Hooldings, la evenimentul de deschidere.

Pentru anul 2023, reprezentanții Booking Holdings vor să extindă și mai mult centrul de la București și să mai închirieze încă un etaj din aceeași clădire de birouri, au spus reprezentanții Booking Holdings Inc. Compania de rezervări de călătorii va mai recruta în perioada următoare peste 50 de persoane care vor lucra în birourile de la U Center.

„În orice piață te-ai duce există o competiție pe talente. Însă ce am vrut noi să facem este să mergem undeva unde știam că există forță de muncă calificată pentru a reuși să devenim o alegere importantă în ceea ce privește locul de muncă (...) Deocamdată cea mai importantă zonă pe care o dezvoltăm aici este cea de cybersecurity, fraudă și finanțe”, a declarat pentru wall-street.ro, David Goulden, Executive Vice President și Chief Financial Officer în cadrul Booking Holdings Inc (foto).

Noul Centru de Excelență deschis de Booking Holdings dispune de 24 de săli de ședință, dar și de numeroase zone de relaxare și de lucru în comun, adaptat la modalitățile actuale de lucru, spun reprezetanții companiei.

Booking este una dintre cele mai populare platforme de rezervări de călătorii din lume, fiind o afacere deschisă de un antreprenor olandez, în 1996. Brandul Booking.com apare abia în anul 2000, urmând ca cinci ani mai târziu platforma să fie cumpărată de grupul american Priceline Group. Compania este prezentă în peste 220 de țări și teritorii și furnizează suport în aproximativ 40 de limbi, printre care și română.

