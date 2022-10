Povestea Loca. Cum a inspirat o fetiță cu dietă specială unul dintre primele restaurante lowcarb din România

Dincolo de cifrele concrete, de profit și de taxe, afacerile sunt de multe ori influențate de factori profund emoționali, care nu au aparent nicio legătură cu businessul în sine. Este și cazul Loca, unul dintre primele restaurante lowcarb apărute în România, în spatele dezvoltării acestuia aflându-se povestea emoționantă a unei fetițe de numai câțiva ani.

"Investiția inițială, în 2017, a fost în jur de 30.000 de euro pentru a deschide labroratorul, iar break even am făcut după un an", a declarat Laura Eremia, fondator Loca, pentru wall-street.ro.

Aceasta a mai arătat că Loca a început cu un concept pe partea de prăjituri și pe zona de panificație, abia anul acesta făcând schimbarea către mâncare.

De asemenea, a explicat fondatoarea Loca, marele avantaj al produselor lowcarb (produse cu carbohidrați puțini, n.r.) este că pot fi consumate de diabetici, de persoanele care țin o cură de slăbire sau de cele care au o dietă specială medicală.

Astfel, a povestit Laura Eremia, chiar fetița acesteia, pe nume Ema, are o formă de epilepsie foarte, foarte rară, tratamentul ei fiind keto medical, practic o deviație mai strictă din dieta low carb.

Ideea businessului Loca a apărut de altfel în momentul în care Laura era însărcinată cu Ema, fetița începând să aibă probleme de sănătate chiar după pornirea afacerii.

Vizitele la doctori nu au fost însă de mare ajutor, își aduce aminte fondatoarea Loca, toți aceștia spunând că fetița nu are nimic.

Totul a culminat însă în momentul în care unul dintre doctorii care o văzuse pe Ema de mai multe ori și-a dat totuși seama că ceea ce interpretau specialiștii ca fiind crize de enteroviroză erau de fapt crize de epilepsie.

În momentul în care m-am dus în fața neurologului și mi-a spus că medicamentul este dieta keto medicală, eu am știut de ce am făcut businessul ăsta. Laura Eremia, fondatoare Loca

Fondatoarea Loca își amintește că atunci și-a dat seama de ce a tras atât de tare în pandemie să nu închidă și de ce a fost mereu ceva anume care nu a lăsat-o să renunțe niciodată.

Totodată, povestește Laura Eremia, există și o altă misiune Loca decât aceea de a face bani.

Astfel, explică aceasta, lumea crede că afacerea există doar pentru a face bani din dietele pentru slăbit, dar ceea ce ține businessul în picioare ca misiune este ceea ce ea și echipa ei fac pentru copiii care au cancer, epilepsie etc.

Fondatoarea Loca mai spune de asemenea că vede copii în situații grele, care fac chimioterapie, dar care ulterior țin dietă cu alimentație lowcarb produsă de Loca, iar starea lor începe să se îmbunătățească, explicând că pentru ea, personal, aceasta este motivația.

Nu în ultimul rând, însă, Laura Eremia arată că este mult mai scump să faci mâncare în felul acesta, materia primă fiind foarte scumpă.

Astfel, media ingredientelor folosite în cadrul afacerii este undeva la 60 de lei per kilogram, un kilogram de făină de migdale, spre exemplu, costând undeva la 50 de lei plus TVA, în vreme ce prețul unui kilogram de făină normală este de 4 lei.

Prețurile sunt mai mari, însă încercăm să le ținem într-o limită acceptabilă, ceea ce înseamnă o marjă mai mică pentru noi. Laura Eremia, fondatoare Loca

Totodată, aceasta a arătat că valoarea coșului mediu în magazin este undeva la 75 de lei de persoană, în vreme ce la comenzile online este de 220 de lei.

