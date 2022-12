Poliţiştii şi procurorii DIICOT au efectuat, joi, cinci percheziţii domiciliare în Bucureşti şi Ilfov la locuinţele a patru persoane, între care doi cetățeni britanici, bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi viol, acestea fiind reţinute. Cei doi cetățeni britanici sunt frații Tate, deveniți cunoscuți în mediul online prin postările în care își etalează viața extravagantă.

Una dintre ultimele postări ale acestuia s-au viralizat ca urmare a unei dispute pe care a avut-o cu Greta Thunberg, în legătură cu numeroasele sale autoturisme și poluarea pe care o produc. Replica activistei(postare mai jos), în care îl ironizează, s-a viralizat, împingându-l să revină cu un video pe acest subiect.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg

În replica video(video mai jos) publicată de către Andrew Tate, la un moment dat apare în cadru o cutie de pizza a lanțului Jeery”s Pizza, lansat în România în anul 1996 și unul dintre cei mai mari jucători pe zona de food delivery, cu 25 de locații la nivel național.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg



The world was curious.



And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022