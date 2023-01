"În cadrul vizitei de lucru în Emiratele Arabe Unite, unde se desfăşoară cea de-a XIII-a sesiune a Adunării Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă (IRENA), am avut astăzi o întâlnire bilaterală cu ministrul Energiei şi Infrastructurii E.S. Suhail Mohamed Al Mazrouei. Am discutat despre acţiunile comune în domeniul energiei, puncte de interes comune fiind operaţionalizarea unor noi rute de transport gaze naturale din zona Golfului, GNL, producţia de energie regenerabilă, dezvoltarea de tehnologii energetice sigure şi durabile, pentru sporirea eficienţei energetice şi a utilizării hidrogenului în mixul energetic. Totodată, am discutat despre planurile de investiţii ale companiile emirateze pe care le vor face în ţara noastră. De exemplu, compania Masdar în parteneriat cu Hidroelectrica vor colabora pentru producţia de energie regenerabilă, fiind deja demarate discuţiile la nivel tehnic. De asemenea, cei de la compania TAQA sunt interesaţi de dezvoltarea proiectelor de infrastructură de transport al energiei", a anunțat Virgil Popescu, care spune că este o prioritate consolidarea relaţiilor bilaterale dintre România şi Emiratele Arabe Unite, în mod special în domeniul energiei.

Ce se știe despre compania Masdar din Emiratele Arabe Unite

Cine sunt însă Masdar? Ca și Hidroelectrica, tot o companie de stat, ai cărei acționari sunt TAQA - holdingul de energie al Emriatelor - Mubadala - fondul suveran al EAU - și ADNOC - gigantul petrolier de stat. Ca cifră de afaceri, în 2021 Masdar a ajuns la 193 de milioane de dolari, în vreme ce Hidroelectrica a depășit 1,38 de miliarde. Compania românească este evaluată de analiști la circa 10 miliarde de dolari - iar Masdar, la 1,9 miliarde.

Oficial, Mubadala, care a înființat Masdar ca o subsidiară este condusă de șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conducătorul emiratului Abu Dhabi, și folosește profiturile obținute din vânzarea petrolului pentru investiții - teoretic, în dezvoltarea Emiratelor, practic, în diverse companii. Printre acestea se numără AMD, Carlyle, dar și NSO, firma israeliană devenită faimoasă pentru softul de spionaj Pegasus, conform Financial Times. În 2021, fondul a avut un profit record de 33 de miliarde de dolari.

Masdar are ca obiectiv la ora actuală să ajungă la o capacitate de energie regenerabilă de 100 GW și de hidrogen verde, de 1 milion de tone, până în 2030. Așa că, în ultima perioadă, a investit în toată lumea - Seychelles, Kirghizstan, dar și Polonia, printre alte țări. În mod ironic, Sultan Al Jaber, președintele Masdar, o firmă dedicată energiei verzi, este și CEO al companiei petroliere de stat ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company).

Firma cu care va face un parteneriat Hidroelectrica a devenit însă faimoasă mai degrabă pentru proiectul Masdar City - care trebuia să fie primul oraș net-zero, doar că pare blocat în proiect, conform jurnaliștilor Bloomberg care l-au vizitat în 2020. Planificat să aibă 50.000 de rezidenți, orașul nu ajunsese nici la 2.000. Ca urmare, a fost transformat practic într-un campus al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă.

Sursa foto: Facebook / Virgil Popescu