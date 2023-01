Conform celui mai recent Eurobarometru, românii sunt “fruntași” la sedentarism în Europa. 62% dintre români nu fac sport și nici nu își doresc un stil de viață sănătos, doar revin în sala de sport la început de an și de obicei după vacanță.

România se afla în top 5 cele mai sedentare țări, doar 2% dintre români frecventează sălile de fitness sau aleg să facă sport regulat și doar 18% aleg să facă uneori mișcare. Ceea ce este alarmant este procentul de 62% dintre români care nu fac deloc sport.

Pentru a combate sedentarismul din România, în 12 Ianuarie 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea 34/2023, prin care abonamentele la sală pe care firmele le oferă angajaților, ca beneficii extra salariale, nu se vor mai impozita pentru salariați și se vor scădea de angajatori din impozitele firmelor, ca și cheltuieli deductibile, în anumite condiții.

Potrivit actului normativ, scutirea de taxe salariale se va aplica numai dacă angajatorul va acorda beneficiul respectiv într-o limită anuală de 400 de euro de persoană (echivalent în lei). Noua lege va intra în vigoare din februarie 2023.

Mai exact, este vorba despre „contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice, oferite de furnizori ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană.”

Asociația Internațională de Psihologie, Nutriție, Sport și Fitness salută această lege și felicită inițiativa de a oferi românilor o șansă în plus la sport și sănătate. Prin această lege toți angajatorii pot să ajute la îmbunătățirea calității vieții a angajaților, pot să îi indemne către un stil de viață sănătos și poate astfel putem combate împreună sedentarismul din România. Iulian Dinu, Președintele Asociației Internaționale de Psihologie, Nutriție, Sport și Fitness Citeste si: Abonamentele de fitness pentru angajați devin deductibile pentru...

Cele trei coduri CAEN vizate sunt pentru activități ale bazelor sportive (9311), activități ale cluburilor sportive (9312) și activități ale centrelor de fitness (9313). Angajatorii care vor face acest lucru nu vor mai plăti taxe salariale către stat, nici impozit pe venit (care are o cotă de 10%), nici CAS (care are o cotă de 25%), nici CASS (care are o cotă de 10%) și nici CAM (care are o cotă de 2,25%).

Sursa foto: Unsplash

