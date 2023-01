Managerii IT se simt din ce în ce mai vulnerabili în fața atacurilor cibernetice și a altor dezastre

Veeam Software, companie care activează în domeniul protecției datelor, a lansat concluziile celei de-a patra ediții a Veeam Data Protection Trends Report pentru a înțelege mai bine cum evoluează protecția datelor într-o lume digitalizată.

Companiile se confruntă cu medii IT hibride mai complexe și, în consecință, își măresc bugetele pentru a evita atacurile cibernetice și pentru a ține pasul cu diversificarea continuă a mediilor de producție din cloud-uri, constată raportul. Mai mult, acesta arată că factorii decizionali din departamentele IT nu simt că datele organizației sunt suficient de bine protejate. O prioritate a organizațiilor în acest an este creșterea fiabilității și succesului backup-urilor, urmată de asigurarea faptului că protecția mediilor de tip IaaS și SaaS merge în paralel cu protecția pe care se bazează pentru sarcinile de lucru din centrele de date.

Vrei să fii la curent cu cele mai noi tendințe din piața muncii? Te invităm să urmărești evenimentul „HR 2.0: Ce îi motivează pe angajați în vremuri de criză” care va avea loc pe 23 februarie 2023. Te poți înscrie AICI, gratuit!

Tendințele 2023 în domeniul protecției datelor

Veeam Data Protection Trends Report 2023 relevă câteva puncte cheie privind tendințele în domeniul protecției datelor pentru acest an:

Protecția modernă a datelor este necesară pentru supraviețuirea afacerilor: patru din cinci organizații consideră că au un decalaj - sau un sentiment de nemulțumire ori neliniște - între așteptările zonei de business și ceea ce pot oferi serviciile IT. 82% au un „decalaj de disponibilitate” între cât de rapid e nevoie ca sistemele companiillor să fie recuperate în caz de pierdere și cât de repede le poate recupera, în realitate, departamentul lor de IT. 79% invocă și un „decalaj de protecție” între cât de multe date pot fi pierdute și cât de des poate departamentul de IT să protejeze aceste date. Astfel de lacune reprezintă unul dintre motivele pentru care 57% dintre organizații doresc să-și schimbe modalitatea principală de protecție a datelor în 2023, dar și să-și mărească bugetele pentru protecția datelor.

Citeste si: Analiză: cum vor încerca hackerii să îți fure banii și datele în 2023

Bugetele pentru protecția datelor sunt în creștere: la nivel global, organizațiile se așteaptă să-și mărească bugetul pentru protecția datelor cu 6,5% în 2023, procent considerabil mai mare decât totalul celorlalte creșteri planificate în alte domenii IT. Dintre cele 85% dintre organizații care intenționează să-și mărească bugetul pentru protecția datelor, creșterea medie planificată este de 8,3% și, în cele mai multe cazuri, în acord cu investiții crescute în instrumentele de securitate cibernetică.

În ciuda gradului de conștientizare și totodată a creșterii gradului de pregătire, ransomware-ul iese învingător: atacurile cibernetice au cauzat cele mai importante întreruperi în activitatea organizațiilor în 2020, 2021 și 2022. Potrivit raportului, 85% dintre organizații au fost atacate cel puțin o dată în ultimele 12 luni, în creștere - de la 76% - față de anul trecut. Recuperarea datelor este o preocupare principală, având în vedere că, potrivit celor raportate de organizații, doar 55% din datele lor criptate/distruse au putut fi recuperate în urma atacurilor. Potrivit sondajului, cel mai important aspect pe care îl caută organizațiile într-o soluție modernă de protecție a datelor este „integrarea protecției datelor într-o strategie de pregătire cibernetică”.

Citeste si: Crossover plătește între $200.000 și $400.000 pe an pentru manageri...

Ransomware-ul este cel mai mare obstacol în calea transformării digitale: ca urmare a greutății pe care o pune asupra bugetelor, dar și a forței de muncă, ransomware-ul și situația actuală a securității cibernetice au prioritate în activitatea echipelor IT. Acest lucru face ca resursele IT și bugetele alocate inițial pentru inițiativele de transformare digitală să se orienteze mai mult către prevenție. Nu numai că atacurile cibernetice consumă bugetele operaționale pentru a acoperi răscumpărările și eforturile de recuperare, dar reduc și capacitatea organizațiilor de a se moderniza pentru a avea în succes în viitor. În schimb, companiile trebuie să opteze pentru prevenție și reducerea status quo-ului.

Abordarea bazată pe containere devine tot mai populară: containerele open source, mai precis Kubernetes, întrunesc toate caracteristicile unei platforme de producție obișnuite, cu aceleași tipuri de diferențe în strategiile de protecție a datelor ca cele observate la companiile care adoptau SaaS acum cinci ani sau cele care foloseau virtualizarea în urmă cu 15 ani. 52% dintre respondenți folosesc deja Kubernetes, în timp ce 40% dintre organizații intenționează să le implementeze în viitor. Totuși, majoritatea organizațiilorprotejează doar stocarea de bază, în loc să abordeze holistic protejarea fluxurilor în sine. Aceasta este o practică tot mai întâlnită pe măsură ce noile platforme de producție intră în mainstream, iar metodele vechi devin insuficiente. Astfel, se creează o oportunitate pentru instrumentele de backup de la terți în ceea ce privește asigurarea unei protecții complete.

Citeste si: 6 tendințe în securitate cibernetică pentru 2022

„Factorii decizionali din departamentele IT se confruntă cu o dublă provocare. Ei construiesc și susțin medii hibride din ce în ce mai complexe, în timp ce volumul și performanțele atacurilor cibernetice cresc. Aceasta este o preocupare majoră, întrucât liderii se gândesc tot mai mult la modul în care ar putea gestiona și recupera eficient operațiunile de business în eventualitatea oricărui tip de întreruperi a activității. Vechile abordări de backup nu vor face față sarcinilor de lucru moderne - de la IaaS și SaaS la containers – având ca rezultat o recuperare instabilă și lentă a datelor tocmai atunci când este cea mai mare nevoie. Acesta este unul dintre lucrurile asupra cărora se concentrează manageriiIT atunci când pun bazele planului de reziliență cibernetică. Au nevoie de o protecție modernă a datelor”, a declarat Danny Allan, CTO și Senior Vice President of Product Strategy la Veeam.

Citeste si: Top 10 domenii cu cele mai mari, dar și cele mai mici salarii din...

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: