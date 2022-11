Organizațiile recunosc nevoia tot mai mare de a-și proteja mediile SaaS. De exemplu, aproape 90% dintre clienții Microsoft® 365 intervievați folosesc măsuri suplimentare de protecție în loc să se bazeze exclusiv pe capacitățile de recuperare integrate. Pregătirea pentru o recuperare rapidă în urma atacurilor cibernetice și a atacurilor ransomware a fost principalul motiv citat pentru acest backup, conformitatea cu reglementările fiind următorul cel mai popular raționament de afaceri, arată informațiile publicate de Veeam Software, companie care activează în domeniul protecției moderne a datelor.

Iată cele mai importante concluzii ale studiului Cloud Protection Trends 2023, realizat de Veeam Software:

În timp ce noile servicii IT sunt lansate în cloud într-un ritm mult mai rapid, cele vechi sunt scoase din funcțiune în centrul de date, un procent surprinzător de 88% din respondenți au transferat servicii din cloud înapoi în centrul de date din unul sau mai multe motive, inclusiv dezvoltarea, optimizarea costurilor/performanță și recuperarea în caz de dezastru.

un procent surprinzător de 88% din respondenți au transferat servicii din cloud înapoi în centrul de date din unul sau mai multe motive, inclusiv dezvoltarea, optimizarea costurilor/performanță și recuperarea în caz de dezastru. Având în vedere că securitatea cibernetică (inclusiv ransomware) continuă să fie o preocupare de foarte mare importanță, strategiile de protecție a datelor au evoluat, iar majoritatea organizațiilor deleagă responsabilitățile de backup către specialiști , în loc să solicite fiecărui proprietar de sarcină de lucru (IaaS, SaaS, PaaS) să își protejeze propriile date. Majoritatea copiilor de backup ale încărcăturilor de lucru în cloud sunt acum efectuate de echipa dedicată de backup și nu mai necesită expertiză specializată din partea administratorilor de cloud și nu mai sunt o sarcină în plus pentru aceștia.

, în loc să solicite fiecărui proprietar de sarcină de lucru (IaaS, SaaS, PaaS) să își protejeze propriile date. Majoritatea copiilor de backup ale încărcăturilor de lucru în cloud sunt acum efectuate de echipa dedicată de backup și nu mai necesită expertiză specializată din partea administratorilor de cloud și nu mai sunt o sarcină în plus pentru aceștia. În prezent, 98% dintre organizații utilizează infrastructura găzduită în cloud ca parte a strategiei lor de protecție a datelor. DRaaS este perceput ca având beneficii tactice superioare BaaS prin furnizarea de expertiză în ceea ce privește planificarea, implementarea și testarea continuității activității și a recuperării în caz de dezastru (BCDR). Expertiza este considerată a fi un diferențiator principal de către clienții care își aleg furnizorul de BaaS/DRaaS, pe baza agilității în afaceri, a arhitecților tehnici de recuperare IT și a asistenței operaționale în planificarea și documentarea strategiilor BCDR.

DRaaS este perceput ca având beneficii tactice superioare BaaS prin furnizarea de expertiză în ceea ce privește planificarea, implementarea și testarea continuității activității și a recuperării în caz de dezastru (BCDR). Expertiza este considerată a fi un diferențiator principal de către clienții care își aleg furnizorul de BaaS/DRaaS, pe baza agilității în afaceri, a arhitecților tehnici de recuperare IT și a asistenței operaționale în planificarea și documentarea strategiilor BCDR. Din păcate, așa cum se întâmplă adesea în cazul noilor arhitecturi găzduite în cloud, unii administratori PaaS presupun în mod incorect că durabilitatea implicită a serviciilor găzduite în cloud scutește de nevoia de backup: 34% dintre organizații nu fac o copie suplimentară a fișierelor partajate găzduite în cloud și 15% nu fac o copie de siguranță a bazelor de date găzduite în cloud.

„Adoptarea din ce în ce mai frecventă a instrumentelor și serviciilor cloud-based, amplificată de adoptarea masivă a muncii la distanță și de mediile de lucru hibride actuale, a pus în centrul atenției strategiile hibride de IT și de protecție a datelor în toate industriile. Pe măsură ce amenințările la adresa securității cibernetice continuă să crească, organizațiile trebuie să privească dincolo de serviciile tradiționale de backup și să construiască o abordare intenționată care să se potrivească cel mai bine nevoilor lor de business și strategiei cloud. Acest studiu arată că volumele de lucru continuă să se mute în mod fluid de la centrele de date la cloud-uri și înapoi, precum și de la un cloud la altul - creând și mai multă complexitate în strategia de protecție a datelor. Rezultatele acestui sondaj arată că, deși organizațiile IT moderne au făcut progrese semnificative în ceea ce privește cloud-ul și protecția datelor, mai este încă mult de lucru”, a declarat Danny Allan, CTO și Senior Vice President of Product Strategy la Veeam.

Sursa foto: Shutterstock

