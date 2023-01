În perioada 25-26 ianuarie 2023, Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Municipiul București (CPCMB) a desfășurat ample acțiuni de control la operatorii economici care desfășoară activități commerciale, în domeniul produselor alimentare sau de alimentație publică, în zona Pieții Unirii, din sectorul 3 al Capitalei.

„Prioritizăm informațiile primite în mediul online, la nivelul Academiei Comisarilor. Vizam, în anul 2023, zonele cu impact social major și, în consecință, vom fi prezenți peste tot unde situația o va impune!” – Horia Constantinescu, președintele ANPC.

În urma verificărilor, 20 de operatori economici au fost sancționați, după cum urmează:

amenzi contravenționale, în valoare de 188.000 lei

4 avertismente

oprirea definitivă de la comercializare sau utilizare în vederea preparării a peste 400 kg de produse alimentare neconforme

oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor, pentru 7 operatori economici (6 unități și 3 vitrine frigorifice din cea de-a 7-a).

Companiile sancționate au fost:

• SC Doely Gustos SRL

• SC Market Media Food SRL - Trattoria Verdi

• SC Avicri Food & Drinks SRL (oprit temporar de la funcționare)

• SC Emest Prest Service SRL

• SC Bianco Latte SRL – Borsalino (oprit temporar de la funcționare)

• SC Tomorrow Food SRL - Level Up Fast Food

• SC Comida Mexicana SRL - Casa de Tacos

• SC Carrefour România SA (oprit temporar de la funcționare 3 vitrine frigorifice)

• SC Pan Ion Prod Com SRL

• SC Pamfi Jina SRL

• SC Premier Restaurants Romania SRL - McDonald’ Unirii

• SC Zoomserie SRL – Cofetăria Zoomserie

• SC Patiseria Tineretului S.R.L - Patiseria Tineretului (oprit temporar de la funcționare)

• SC Berezka Stores SRL

• SC Il Maestro S.R.L – Megapan

• SC US Food Network SA - KFC Unirii

• SC MLS Invest Trading SRL – Chopstix (oprit temporar de la funcționare)

• SC Denis si bunicii SRL - Casa Denis Fast Food Delivery (oprit temporar de la funcționare)

• Sc ALEXDMA Panification SRL - Covrigăria Alex (oprit temporar de la funcționare)

Principalele deficiențe constatate de comisarii CPCMB au fost:

folosirea unor produse alimentare fără etichete cu elemente de identificare și caracterizare și fără menționarea datei limită de consum

prezenta insectelor vii în unitate

nerespectarea vecinătății produselor alimentare în spațiile frigorifice (respectiv ouă neigenizate depozitate în imediata vecinătate cu semipreparatelor)

schimbarea stării termice inițiale a produselor alimentare

comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depașită

utilizarea unor ustensile de bucătărie neprofesionale și cu grad avansat de uzură și a bureților de sârmă,

nerespectarea condițiilor de depozitare menționate de producător

folosirea unor agregate frigorifice neigenizate corespunzător cu lichide scurse, și rugină, cu depuneri de gheață, cu tăvile deteriorate, cu fisuri și rupturi

depozitare produselor direct pe paviment

colectarea rezidurilor in recipiente neacoperite,

folosirea unor hote cu acumulare cantitativă de praf și grăsime la nivelul tubulaturii

lipsa menționării, în lista meniu, a faptului că ingredientul prezentat era de fapt un înlocuitor pe bază de grăsimi vegetale

nerespectarea temperaturii de păstrare a produselor la masa caldă

depozitarea produselor la temperatura mediului ambiant

folosirea unor cântare fără verificare metrologică

lipsa autorizației de funcționare

comercializarea unor produse a căror proveniența nu aputut fi stabilită

utilizarea unei mese de lucru cu rugină, acumulări de praf, grăsime si rupturi

folosirea unor produse alimentare cu modificări organoleptice și ambalaje

utilizarea, la bar, de paie din material plastic neambalate individual

diferențe de gramaj între produsele de patiserie

existența pavimentului cu plăci de gresie sparte/fisurate și cu tavan cu pete de grăsime și impurități

lipsa graficului de schimbare a uleiului de prăjire

reutilizarea ambalajelor din material plastic.

ANPC

