După ce a cumpărat Cora, Carrefour anunță că se bate cu Lidl și Kaufland pentru ”tortul” de 142 mld. lei din retailul românesc

Carrefour vrea să devină cel mai mare jucător din retailul românesc, o piață evaluată la 142 miliarde lei (28,8 miliarde euro) și în care Lidl și Kaufland au făcut legea în ultimii ani. Preluarea Cora le dă dreptul francezilor de la Carrefour să spere la primul loc din clasament, însă rețeaua Profi vine puternic din urmă după investiții masive în deschideri de noi magazine.

Carrefour a făcut publică, săptămâna trecută, semnarea unui acord cu Grupul Louis Delhaize ce presupune preluarea activităților Cora din România, incluzând 10 hipermarketuri și 8 magazine Cora Urban, precum și preluarea celor aproximativ 2400 de angajați.

De asemenea, grupul francez tocmai a anunțat că magazinele din România au înregistrat cea mai mare creștere a vânzărilor din rețeaua sa europeană, cu un plus de 12,5% LFL (Like for like – vânzări ce exclud efectele de curs, costuri combustibili și deschideri/închideri magazine) în primul trimestru din 2023.

În acest context, CFO-ul Carrefour România vorbește despre atacarea primei poziții în topul celor mai mari retaileri din țară:

Poziția de lider de vânzări a României la nivel european este o confirmare a planului nostru ambițios de a deveni retailerul numărul unu pentru români. Régis Moratin, CFO Carrefour România

Cote de piață calculate în funcție de cifrele de afaceri înregistrate de retaileri în 2021 și luând în calcul o valoare totală a pieței de retail alimentar de 142 mld. lei (estimare KeysFin)

Pe hârtie, Carrefour ajunge direct pe locul 3 în topul retailerilor ca urmare a preluării Cora

Carrefour a avut afaceri de 9,39 mld. lei în România în 2021, în vreme ce Cora înregistrase o cifră de 1,54 mld. lei, potrivit celor mai recente date disponibile furnizate de Ministerul Finanțelor.

Până la data publicării acestui articol, niciunul dintre marii retaileri prezenți în România nu anunțase oficial rezultatele financiare pentru anul 2022.

Luând în calcul cifrele de mai sus și presupunând că preluarea Cora va fi aprobată de autorități, Carrefour România ar putea trece cu ușurință anul acesta de borna de 10 mld. lei afaceri și ar ajunge în spatele Kaufland și Lidl, care, în 2021, publicaseră afaceri de 13,9 mld. lei, respectiv 14,8 mld. lei (vezi tabelul de mai jos).

Din lupta pentru titlul de cel mai mare retailer din România nu trebuie exclusă însă Profi, care în 2021 avea afaceri de 9,5 mld. lei și care își continuă politica agresivă de extindere a rețelei. Luna trecută, retailerul a anunțat că a ajuns la 1.100 de magazine partener și vrea să își crească rețeaua cu încă 500 de parteneri în următorul an.

Strategia pentru dezvoltare este diferită în cazul Profi comparativ cu ceilalți mari retaileri din top. Astfel, compania vrea ca până la sfârștiul lui 2024 să aibă doar magazine partenere în rețea (99% din magazine). Un magazin partener Profi este similar cu un magazin francizat: un antreprenor se ocupă de management și angajări, în vreme ce Profi îi oferă acestuia un procent din vânzările lunare ale magazinului.

Compania Vânzări 2021 (mld. lei) Profit 2021 (mil. lei) Lidl 14,87 737 Kaufland 13,96 887 Profi 9,52 -130 Carrefour 9,39 329 Mega Image 7,46 107 Metro 7,28 65 Auchan 6,33 85 Rewe 5,39 123 Selgros 3,98 66 Artima (Carrefour Market/Express) 2,01 -27 Cora 1,54 -42 Alți retaileri 60,2 N/A

Totuși, datorită investițiilor masive în deschiderile de noi magazine, Profi este unul dintre puținii retaileri de top care a înregistrat o pierdere netă în ultimii ani, chiar dacă pe operațional compania face profit.

Luând în calcul afacerile celor mai mari 10 retaileri din România în 2021, piața locală are o valoare de 80 mld. lei. Dacă ar fi să adăugăm și ceilalți jucători care nu au prins topul, retailul alimentar românesc ar ajunge la aproximativ 142 mld. lei, potrivit unei analize realizată de KeysFin.

Scumpirea alimentelor face ca retailerii să vândă mai puține produse. Totuși, valoarea vânzărilor crește, ajutată de produsele ieftine ”marcă proprie”

Carrefour spune că vânzările (LFL) din România au crescut cu 12,5% în primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada similară de anul trecut. În raportul oficial, compania menționează că respectiva creștere a venit ”în ciuda scăderii volumelor din acest sector”, dar nu oferă date exact cu privire la volumele înregistrate sau cu privire la cifra de afaceri din România în T1 2023.

”Într-un context marcat în toate țările europene de o inflație alimentară constant ridicată și de o încetinire a inflației generale, piața de retail alimentar a continuat să înregistreze o tranzacționare în scădere și volume mai mici în primul trimestru”, spun oficialii francezi.

În aceste condiții, cel mai probabil, retailerul a înregistrat mai puține produse vândute în T1, dar încasările de pe urma acestora au fost în creștere, în special datorită scumpirilor generalizate ale alimentelor în România și celelalte țări europene.

”Primele luni ale anului confirmă relevanța pilonilor noștri strategici, în special cu o creștere puternică a vânzărilor de produse marcă proprie, care beneficiază de o excelentă apreciere din partea clienților noștri”, adaugă Régis Moratin, CFO Carrefour România.

Grupul francez raportează o accelerare puternică a vânzărilor de mărci private, care au ajuns la 35% din vânzări (+3 pct față de T1 2022) și un GMV (Valoarea Brută a Mărfurilor) E-commerce în creștere cu +26%, impulsionat de Brazilia și Franța, confirmându-și obiectivele financiare pentru 2023: creșterea EBITDA, a venitului operațional recurent și a fluxului net de numerar liber.

