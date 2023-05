Care sunt principalele provocări în logistică și în FMCG, în 2023? Răspunsurile la Retail Logistics & FMCG

Logistica este cea care eficientizează fluxul de mărfuri, de la furnizori către producători și de la producători la clienți, fiind unul dintre domeniile care susțin industria de retail. Ținând cont de rolul cheie al acesteia, Retail.ro organizează conferința Retail Logistics & FMCG, aflată la prima ediție. Intitulat From logistic challenges to understanding the consumer’s behaviour, evenimentul va avea loc pe 8 iunie, de la ora 14.00, la hotelul Sheraton, din centrul Bucureștiului.

Structurată pe două paneluri, conferința va surprinde teme precum importanța unui proces corect al reciclării în centrele logistice, soluții pentru scăderea costurilor cu energia electrică, dar și modalitățile rapide sau alternative de livrare a produselor, mai exact procesul prin care un produs ajunge la clientul final.

De asemenea, vom discuta și despre cum optimizează retailerii costurile în așa fel încât să protejeze bugetul consumatorilor, dar și despre raportul digital versus tradițional: cum construiesc aceștia o experiență de shopping care să împace pe toată lumea.

Printre speakerii confirmați până la acest moment se numără: Cristina Pop, Head of Asset Management - P3 Logistic Parks, Radu Biru, National Sales Manager - Via Viticola, Diana Gheorghe, Supply Chain Director - Altex România, dar și Valentin Coca, Director Național Vânzări - Autonom Lease.

Bineînțeles, lista speakerilor este în continuă actualizare, urmând să revenim cu noi reprezentanți de renume din industrie.

Participarea la eveniment este gratuită, în format fizic sau online, în platforma de evenimente virtuale IC Events. Pentru participarea la conferință, vă puteți înscrie AICI.

Conferința Retail Logistics & FMCG: From logistic challenges to understanding the consumer’s behaviour este organizată de Retail.ro și wall-street.ro.

Sursa foto: InternetCorp

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

