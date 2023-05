Drimus.ro promovează cele mai noi scaune de birou. De la apatie la inspirație și productivitate

Una dintre cele mai des întâlnite probleme când vine vorba despre stilul de viața modern este sedentarismul de la locul de muncă. O muncă de birou implică aproximativ opt ore de stat pe scaun, iar uneori chiar și mai mult, dacă este nevoie de ore suplimentare. Faptul că petrecem atât de mult timp pe scaun, poate duce la o serie de afecțiuni, unele chiar grave. Deși am început într-o notă negativă, este bine să știi că poți implementa anumite schimbări pentru a minimiza impactul sedentarismului asupra corpului tău. Despre toate acestea, te invităm să citești în continuare.

Probleme de sănătate cauzate de statul îndelungat la birou

În cazul în care te întrebi ce afecțiuni se pot dezvolta sau agrava de la statul îndelungat la birou, îți vom enumera în continuare câteva dintre acestea. În primul rând, discutăm despre afecțiuni ale coloanei care pot apărea sau se pot agrava: cifoză, lordoză, scolioză, discopatie și altele, iar principala cauză este poziția incorectă la birou. Tot din cauza poziției, pot apărea și dureri de cap. Dacă gâtul și capul nu sunt bine sprijinite, cu siguranță vei resimți presiunea sub formă de dureri sau chiar migrene.

Un alt tip de afecțiuni cauzate de statul îndelungat la birou este reprezentat de afecțiunile circulatorii. Poți avea picioarele umflate, te poți confrunta cu vase de sânge sparte, circulație deficitară, vene varicoase și altele. Este foarte important să previi aceste probleme, întrucât dezvoltarea unor cheaguri de sânge este periculoasă.

Trebuie să menționăm și afecțiunile digestive, în special constipația. Dacă te confrunți cu un tranzit lent și nu ai aflat până acum cauza, cel mai bine este să te gândești dacă nu cumva munca la birou ar putea să te afecteze.

Confort și prevenirea afecțiunilor cu ajutorul unui scaun de birou adecvat

Mare parte dintre afecțiunile cauzate sau accentuate de sedentarismul la birou pot fi prevenite sau chiar pot fi eliminate cu ajutorul unui scaun de birou ergonomic și a altor mici schimbări pe care le poți implementa imediat. Însă, cel mai important rămâne scaunul de birou și îți vom explica de ce.

Postura corectă la birou este cea care permite coloanei să se curbeze natural. Coloana nu este perfect dreapta: are două curburi, una în zona lombară și una în zona cervicală.

Acestea sunt normale până la un anumit grad. De aceea, un scaun de birou adecvat nu va forța coloana să stea perfect dreaptă, ceea ce ar putea duce la neplăceri, ci va asigura suport lombar și cervical.

Apoi, scaunul trebuie să fie reglabil pe înălțime, pentru a-ți permite să stai cu tălpile sprijinite pe podea. Contează mult și partea de șezut a scaunului. Aceasta trebuie să fie ușor curbată spre exterior, pentru a nu pune presiune pe coapse și pentru a nu cauza îngreunarea circulației sanguine.

Scaune de birou pe care le poți alege pentru a fi mai sănătos și productiv

Dacă nu știi ce fel de scaun de birou să alegi, îți vom prezenta în cele ce urmează câteva modele ce te vor ajuta să fii mai productiv la locul de muncă, având în vedere că vei sta mai confortabil și toate neplăcerile vor fi diminuate.

Unele dintre cele mai populare scaune de birou în acest moment sunt cele realizate din mesh. Sunt perfecte în orice anotimp, chiar și vara, având în vedere că permit o ventilație excelentă la nivelul spatelui. Astfel, poți alege un Scaun birou mesh HM Socket negru, ergonomic, care mulțumește pe oricine. De ce să alegi acest scaun? Datorită confortului și suportului oferite. Are un spătar înalt, ușor curbat în zona lombar și cu tetieră reglabilă. Astfel, spatele tău va fi susținut în cel mai bun mod și nu vei avea dureri sau alte neplăceri, chiar dacă petreci mult timp la birou. De asemenea, are un unghi de rotire la 360 de grade și un mecanism TILT pentru înclinarea spătarului.

Dacă preferi scaunele directoriale, atunci avem câteva recomandări care îmbină perfect confortul și aspectul elegant. Spre exemplu, poți opta pentru acest Scaun directorial SL Q154 maro. Tapițeria acestuia este realizată din piele ecologică rezistentă la uzură și foarte ușor de întreținut și curățat. Astfel, scaunul va arăta foarte bine chiar și după câțiva ani de utilizare. Are un design elegant, însă în același timp și modern. Poți regla înălțimea șezutului și dispune de mecanismul TILT care îți permite reglarea unghiului spătarului. Pentru un grad ridicat de confort, acest scaun are și un mecanism multiblock. Mânerele acestuia sunt elegante și foarte confortabile, ceea ce îți va permite să îți odihnești brațele ori de câte ori este nevoie.

Ești în căutarea unui scaun de birou directorial într-o culoare deschisă? Atunci ce spui de acest model: Scaun directorial HM Desmond bej? Nu are doar un design deosebit, ci și numeroase funcții care îl fac perfect pentru folosire îndelungată fără neplăceri. De ce să optezi pentru acest scaun de birou? În primul rând, datorită confortului: are perne ce urmăresc liniile corpului și astfel te vei putea relaxa în timp ce lucrezi. Scaunul poate fi folosit atât la locul de muncă, dar și pentru biroul de acasă. Un alt motiv pentru care să îl dori este faptul că este silențios, datorită roților din cauciuc, ceea ce face sunetul mișcărilor pe podea aproape imperceptibile. Tapițeria este realizată din piele ecologică fină, baza din polipropilenă. Are un piston de tip pneumatic care permite reglarea pe înălțime. De asemenea, are și un sistem de balans. Cu siguranță este unul dintre scaunele care îți va permite să lucrezi într-un mod confortabil și relaxat.

Indiferent de scaunul de birou pe care îl alegi, nu uita că trebuie să faci și mici schimbări. La fiecare oră, ridică-te și fă câțiva pași. Dacă ai un peisaj frumos, mergi până la fereastră și delectează-te măcar un minut cu acesta. Este foarte important să te hidratezi foarte bine și să consumi cât mai multe fibre pentru a avea un tranzit bun chiar dacă lucrezi de la birou.

Sperăm să îți fie de folos recomandările și informațiile oferite!

Sursa foto: Freepik.com

